Житель Белгородской области погиб при пожаре из-за непотушенной сигареты

В Красненском районе в селе Готовье произошёл пожар в жилом доме. Огонь повредил вещи и мебель на территории девяти «квадратов». На месте пожара обнаружили тело погибшего 47-летнего мужчины, кроме того, пострадала 66-летняя собственница жилья. Предполагаемой причиной пожара стало неосторожное курение.