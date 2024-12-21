Житель Белгородской области погиб при пожаре из-за непотушенной сигареты

Posted 21 декабря, 13:05
Published 21 декабря, 13:05
Modified 21 декабря, 13:07
Updated 21 декабря, 13:07
В Красненском районе в селе Готовье произошёл пожар в жилом доме. Огонь повредил вещи и мебель на территории девяти «квадратов». На месте пожара обнаружили тело погибшего 47-летнего мужчины, кроме того, пострадала 66-летняя собственница жилья. Предполагаемой причиной пожара стало неосторожное курение.
В Корочанском районе в Хмелево произошёл пожар в жилом доме. Огонь повредил вещи на площади один квадратный метр. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.
В посёлке Ровеньки загорелся автомобиль Opel Vivaro. Огонь повредил моторный отсек и основную часть салона. Предполагаемая причина возгорания — неисправность электрооборудования машины.
Напомним, после возгорания на нефтеперерабатывающем заводе в Яковлевском округе, прокуратура начала проверку произошедшего. Ответственных за происшествие выявили. Одного из сотрудников привлекли к ответственности.