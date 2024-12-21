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Posted 21 декабря, 13:05

Published 21 декабря, 13:05

Modified 21 декабря, 13:07

Updated 21 декабря, 13:07

Житель Белгородской области погиб при пожаре из-за непотушенной сигареты

Житель Белгородской области погиб при пожаре из-за непотушенной сигареты

21 декабря 2024, 13:05
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
МЧС
Всего за прошедшие сутки в регионе зарегистрировали пять пожаров. Подробности сообщили в региональном управлении МЧС.

В Красненском районе в селе Готовье произошёл пожар в жилом доме. Огонь повредил вещи и мебель на территории девяти «квадратов». На месте пожара обнаружили тело погибшего 47-летнего мужчины, кроме того, пострадала 66-летняя собственница жилья. Предполагаемой причиной пожара стало неосторожное курение.

В Корочанском районе в Хмелево произошёл пожар в жилом доме. Огонь повредил вещи на площади один квадратный метр. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.

В посёлке Ровеньки загорелся автомобиль Opel Vivaro. Огонь повредил моторный отсек и основную часть салона. Предполагаемая причина возгорания — неисправность электрооборудования машины.

Напомним, после возгорания на нефтеперерабатывающем заводе в Яковлевском округе, прокуратура начала проверку произошедшего. Ответственных за происшествие выявили. Одного из сотрудников привлекли к ответственности.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе под Белгородом привлёк внимание прокуратуры
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#МЧС#Пожар#Ровеньки#Прокуратура#Красненский район#Нефтеперерабатывающий завод#Белгород#Неосторожное курение
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