За год в Белгородской области программой «Земский учитель» воспользовались 13 человек

Posted 21 декабря, 07:00
Published 21 декабря, 07:00
Modified 21 декабря, 07:02
Updated 21 декабря, 07:02
Как сообщил губернатор, за 2024 год 13 человек воспользовались программой «Земский учитель» и приняли решение переехать в сельскую местность. Например, учитель математики и физики Марина Постникова, которая работала в Белгороде, а когда узнала о такой программе, решила вернуться на свою малую родину — в Ивнянский район.
Педагог получила единовременную выплату в 1 млн рублей. Средства она использует на покупку своего жилья.
Я уверен, что родители и, особенно, дети будут благодарны за её возвращение. Спасибо ей за такое решение — учителя в сельских школах нам очень нужны. Надеюсь, что в следующем году много молодых педагогов примут решение и последуют примеру Марины Алексеевны.
Вячеслав Гладков
Напомним, ранее стало известно, что Минпросвещения РФ планировало увеличить выплаты «земским учителям». Сумму хотели увеличить в полтора раза.