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Posted 21 декабря, 07:00

Published 21 декабря, 07:00

Modified 21 декабря, 07:02

Updated 21 декабря, 07:02

За год в Белгородской области программой «Земский учитель» воспользовались 13 человек

За год в Белгородской области программой «Земский учитель» воспользовались 13 человек

21 декабря 2024, 07:00
Фото: 1MI.
Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков. В качестве примера он привёл учителя математики и физики, которая переехала из Белгорода в Ивнянский район.

Как сообщил губернатор, за 2024 год 13 человек воспользовались программой «Земский учитель» и приняли решение переехать в сельскую местность. Например, учитель математики и физики Марина Постникова, которая работала в Белгороде, а когда узнала о такой программе, решила вернуться на свою малую родину — в Ивнянский район.

Педагог получила единовременную выплату в 1 млн рублей. Средства она использует на покупку своего жилья.

Я уверен, что родители и, особенно, дети будут благодарны за её возвращение. Спасибо ей за такое решение — учителя в сельских школах нам очень нужны. Надеюсь, что в следующем году много молодых педагогов примут решение и последуют примеру Марины Алексеевны.
Вячеслав Гладков

Напомним, ранее стало известно, что Минпросвещения РФ планировало увеличить выплаты «земским учителям». Сумму хотели увеличить в полтора раза.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Учитель#Выплата#Белгород#Земский учитель
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