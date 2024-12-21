За год в Белгородской области программой «Земский учитель» воспользовались 13 человек

Как сообщил губернатор, за 2024 год 13 человек воспользовались программой «Земский учитель» и приняли решение переехать в сельскую местность. Например, учитель математики и физики Марина Постникова, которая работала в Белгороде, а когда узнала о такой программе, решила вернуться на свою малую родину — в Ивнянский район.