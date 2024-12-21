В Центральном парке Белгорода завершили строительство открытого кинотеатра

В парке культуры и отдыха имени В. И. Ленина завершили строительство открытого кинотеатра-лектория, расположенного в зелёной зоне рядом с фонтаном «Кувшинка». В следующем году, при благоприятных погодных условиях, там установят экран и мультимедийное оборудование.