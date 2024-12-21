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Posted 21 декабря, 10:07

Published 21 декабря, 10:07

Modified 21 декабря, 10:10

Updated 21 декабря, 10:10

В Центральном парке Белгорода завершили строительство открытого кинотеатра

В Центральном парке Белгорода завершили строительство открытого кинотеатра

21 декабря 2024, 10:07
Фото: Соцсети Валентина Демидова .
Сюжет
Санкции
Экран и мультимедийное оборудование установят в следующем году. Подробности сообщил мэр областного центра Валентин Демидов.

В парке культуры и отдыха имени В. И. Ленина завершили строительство открытого кинотеатра-лектория, расположенного в зелёной зоне рядом с фонтаном «Кувшинка». В следующем году, при благоприятных погодных условиях, там установят экран и мультимедийное оборудование.

Планируется трансляция разнообразных фильмов, концертов, спортивных матчей и турниров. Также в комплексе предусмотрена небольшая сцена, которую можно будет использовать для проведения различных встреч и мероприятий.

Фото: Соцсети Валентина Демидова

Городские власти ожидают, что такой формат культурного досуга станет популярным среди жителей города. Кинотеатр занимает площадь в 330 квадратных метров, его конструкции отделаны деревянными панелями, а для создания атмосферы предусмотрена эффектная подсветка.

Напомним, в Белгороде перенесли сроки открытия кинотеатров «Победа» и «Радуга». Причинами закрытия в апреле 2024 года кинотеатров стали ковид, санкции и обстрелы. Они обанкротились из-за отсутствия посетителей и громких премьер.

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#Кристина Семенчук#Санкции#Центральный парк#Белгород#Ковид#Парк культуры и отдыха#Валентин Демидов#Фонтан Кувшинка#Открытый кинотеатр
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