В Центральном парке Белгорода завершили строительство открытого кинотеатра

Posted 21 декабря, 10:07
Published 21 декабря, 10:07
Modified 21 декабря, 10:10
Updated 21 декабря, 10:10
В парке культуры и отдыха имени В. И. Ленина завершили строительство открытого кинотеатра-лектория, расположенного в зелёной зоне рядом с фонтаном «Кувшинка». В следующем году, при благоприятных погодных условиях, там установят экран и мультимедийное оборудование.
Планируется трансляция разнообразных фильмов, концертов, спортивных матчей и турниров. Также в комплексе предусмотрена небольшая сцена, которую можно будет использовать для проведения различных встреч и мероприятий.
Городские власти ожидают, что такой формат культурного досуга станет популярным среди жителей города. Кинотеатр занимает площадь в 330 квадратных метров, его конструкции отделаны деревянными панелями, а для создания атмосферы предусмотрена эффектная подсветка.
Напомним, в Белгороде перенесли сроки открытия кинотеатров «Победа» и «Радуга». Причинами закрытия в апреле 2024 года кинотеатров стали ковид, санкции и обстрелы. Они обанкротились из-за отсутствия посетителей и громких премьер.