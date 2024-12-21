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Posted 21 декабря, 11:20

Published 21 декабря, 11:20

Modified 21 декабря, 11:22

Updated 21 декабря, 11:22

В приграничье Белгородской области мужчина выпал из окна и разбился насмерть

В приграничье Белгородской области мужчина выпал из окна и разбился насмерть

21 декабря 2024, 11:20
Фото: 1MI.
Сюжет
Скорая помощь
В Шебекино мужчина выпал из окна, сообщает Telegram-канал «ШО Шебекино». Выжить ему не удалось.

По данным источника, пострадавшему было около 40 лет. Он упал с пятого этажа и скончался до прибытия скорой помощи.

Также очевидцы заметили, что рядом с местом происшествия были предметы из квартиры погибшего. Подробности трагедии будут расследовать компетентные органы.

Напомним, в сентябре человек выпал из окна на улице Победы в Белгороде. Предположительно, это была девушка. Экстренные службы работали на месте происшествия. Подробностей о произошедшем не было.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Падение#Шебекино#Мужчина#Скорая помощь#Трагедия#Расследование#Белгород
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