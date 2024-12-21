В приграничье Белгородской области мужчина выпал из окна и разбился насмерть

Posted 21 декабря, 11:20
Published 21 декабря, 11:20
Modified 21 декабря, 11:22
Updated 21 декабря, 11:22
По данным источника, пострадавшему было около 40 лет. Он упал с пятого этажа и скончался до прибытия скорой помощи.
Также очевидцы заметили, что рядом с местом происшествия были предметы из квартиры погибшего. Подробности трагедии будут расследовать компетентные органы.
Напомним, в сентябре человек выпал из окна на улице Победы в Белгороде. Предположительно, это была девушка. Экстренные службы работали на месте происшествия. Подробностей о произошедшем не было.