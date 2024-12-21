bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 декабря, 11:32

Published 21 декабря, 11:32

Modified 21 декабря, 11:34

Updated 21 декабря, 11:34

«Сити Молл» в Белгороде защищают антидроновой сеткой

«Сити Молл» в Белгороде защищают антидроновой сеткой

21 декабря 2024, 11:32
Фото: Telegram-канал "Белгород - Молния".
Сюжет
ВСУ
Фото появилось в Сети. Официально в ТРЦ информацию не комментировали. Ранее «Сити Молл» не раз страдал от атак ВСУ.

В соцсетях появилось фото, на котором видно, как «Сити Молл» в Белгороде защищают антидроновой сеткой. В официальных пабликах ТРЦ, а также на сайте информации о работах нет.

Напомним, «Сити Молл» постоянно попадает под обстрелы ВСУ. По сообщениям об обстрелах за 2024 год редакция Бел.Ру насчитала минимум восемь упоминаний о повреждениях в этом торгово-развлекательном центре. В последний раз — 1 ноября.

Тогда медиа сообщили, что в торговом центре пострадала крыша. В сводке атак на регион за сутки Вячеслав Гладков сообщил, что Дубовое атаковали беспилотниками.

«Сити Молл Белгородский» требует больше 5 млн рублей с закрывшейся «Европы»
Узнать подробнее
Читайте также:
Появились кадры падения и взрыва БПЛА на крыше белгородского «Сити Молла»: видео«Сити Молл» снова стал целью? В белгородском ТЦ пробита крышаНе раз попадавший под обстрелы ТРЦ в Белгороде снова продлил время работы
#Кристина Семенчук#Белгород#Вячеслав Гладков#ВСУ#Беспилотники#Обстрелы#Антидроновая сетка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика