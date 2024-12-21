Posted 21 декабря, 11:32
Published 21 декабря, 11:32
Modified 21 декабря, 11:34
Updated 21 декабря, 11:34
В соцсетях появилось фото, на котором видно, как «Сити Молл» в Белгороде защищают антидроновой сеткой. В официальных пабликах ТРЦ, а также на сайте информации о работах нет.
Напомним, «Сити Молл» постоянно попадает под обстрелы ВСУ. По сообщениям об обстрелах за 2024 год редакция Бел.Ру насчитала минимум восемь упоминаний о повреждениях в этом торгово-развлекательном центре. В последний раз — 1 ноября.
Тогда медиа сообщили, что в торговом центре пострадала крыша. В сводке атак на регион за сутки Вячеслав Гладков сообщил, что Дубовое атаковали беспилотниками.