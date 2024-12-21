Ефимов: В планах — редевелопмент нового участка в Москве по программе КРТ

Posted 21 декабря, 10:35
Published 21 декабря, 10:35
Modified 21 декабря, 10:35
Updated 21 декабря, 10:35
Проект решения можно изучить на официальном сайте правительства города, пишет mos.ru. Об этом проинформировал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«На юго-востоке столицы появится новое пространство с жильем для целей программы реновации и иных нужд города. Его возведут в рамках реорганизации участка площадью 0,44 гектара на улице Симоновский Вал», — проинформировал Владимир Ефимов.
Он также подчеркнул, что рядом с реорганизуемой площадкой располагается станция метро «Пролетарская».
Инвестиции в развитие площадки должны составить свыше пяти миллиардов рублей.
«По проекту запланировано строительство 18,61 тысячи квадратных метров жилья для целей программы реновации и иных нужд города», — рассказал министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман.
На первом этаже жилого комплекса предполагается разместить магазины, кафе, сервисные мастерские или другие предприятия малого бизнеса. Прилегающая территория приобретет новый вид. Возле дома будут разбиты площадки для отдыха и занятий спортом, построены новые дороги. Организованное пространство составит часть района со сложившейся социальной инфраструктурой.
Дома по программе реновации возводят не только на специально подобранных площадках и на месте снесенных зданий, но и на реорганизуемых участках по программе КРТ.
«В Южнопортовом районе на юго-востоке столицы возведут жилье для программы реновации. Общая площадь квартир там составит 11,3 тысячи квадратных метров», — указал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Он убежден, что эта мера обеспечит жильем порядка 400 москвичей. По его словам, благодаря программе реновации жители сразу могут обживать новые квартиры, так как они предоставляются под заселение с готовой улучшенной отделкой.
В соответствии с программой КРТ в городе вырастают многофункциональные городские кварталы, где место бывших промышленных зон и малоэффективно используемых участков занимают дороги, комфортное жилье и прочая необходимая инфраструктура. Сейчас в столице на разных стадиях проработки и реализации действуют 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Эта работа проводится согласно поручению столичного мэра Сергея Собянина.