Ефимов: В планах — редевелопмент нового участка в Москве по программе КРТ

В соответствии с программой КРТ в городе вырастают многофункциональные городские кварталы, где место бывших промышленных зон и малоэффективно используемых участков занимают дороги, комфортное жилье и прочая необходимая инфраструктура. Сейчас в столице на разных стадиях проработки и реализации действуют 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Эта работа проводится согласно поручению столичного мэра Сергея Собянина.