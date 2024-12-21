Белгородцы смогут бесплатно парковаться в праздничные дни

Posted 21 декабря, 08:18
Published 21 декабря, 08:18
Modified 21 декабря, 08:20
Updated 21 декабря, 08:20
28 декабря (рабочая суббота) парковочные услуги останутся платными. А с 29 декабря по 8 января парковки вдоль улично-дорожной сети, а также плоскостные парковки будут работать в бесплатном режиме.
Стоит отметить, что в пределах платных парковочных зон Белгорода автовладельцы имеют возможность бесплатно размещать свои транспортные средства в течение получаса.
Но глава администрации города Валентин Демидов информировал о возможности оспаривания штрафов, полученных в период действия ракетной тревоги. В случае если тревога длилась более 30 минут, автовладельцы могут предоставить соответствующие доказательства и обжаловать выставленные штрафы.
Напомним, до 8 января в Белгороде будут открыты новогодние ярмарки в разных частях города: в восьми домиках на Соборной площади будут продавать горячие напитки и сувениры, в трёх домиках в парке имени В. И. Ленина — детские игрушки и угощения и в одном домике у универмага «Маяк» — новогоднюю атрибутику.