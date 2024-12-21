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Posted 21 декабря, 08:18

Published 21 декабря, 08:18

Modified 21 декабря, 08:20

Updated 21 декабря, 08:20

Белгородцы смогут бесплатно парковаться в праздничные дни

Белгородцы смогут бесплатно парковаться в праздничные дни

21 декабря 2024, 08:18
Фото: 1MI.
Сюжет
Парковка
В Белгороде в период новогодних праздников парковка будет бесплатной. Подробности сообщили в Белгородском парковочном пространстве.

28 декабря (рабочая суббота) парковочные услуги останутся платными. А с 29 декабря по 8 января парковки вдоль улично-дорожной сети, а также плоскостные парковки будут работать в бесплатном режиме.

Стоит отметить, что в пределах платных парковочных зон Белгорода автовладельцы имеют возможность бесплатно размещать свои транспортные средства в течение получаса.

Но глава администрации города Валентин Демидов информировал о возможности оспаривания штрафов, полученных в период действия ракетной тревоги. В случае если тревога длилась более 30 минут, автовладельцы могут предоставить соответствующие доказательства и обжаловать выставленные штрафы.

Напомним, до 8 января в Белгороде будут открыты новогодние ярмарки в разных частях города: в восьми домиках на Соборной площади будут продавать горячие напитки и сувениры, в трёх домиках в парке имени В. И. Ленина — детские игрушки и угощения и в одном домике у универмага «Маяк» — новогоднюю атрибутику.

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#Кристина Семенчук#Штрафы#Парковка#Соборная площадь#Новогодние праздники#Белгород#Ярмарки#Валентин Демидов#Ракетная тревога
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