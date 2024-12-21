Белгородцы смогут бесплатно парковаться в праздничные дни

Напомним, до 8 января в Белгороде будут открыты новогодние ярмарки в разных частях города: в восьми домиках на Соборной площади будут продавать горячие напитки и сувениры, в трёх домиках в парке имени В. И. Ленина — детские игрушки и угощения и в одном домике у универмага «Маяк» — новогоднюю атрибутику.