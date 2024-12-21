Белгородцы предложили более 30 кандидатур на пост директора фонда помощи детям

Posted 21 декабря, 06:28
Published 21 декабря, 06:28
Modified 21 декабря, 06:30
Updated 21 декабря, 06:30
В Белгородской области планируют учредить специальный фонд для помощи детям, пострадавшим от действий ВСУ. По мнению губернатора, такие дети нуждаются в постоянной, а не разовой поддержке, так как с возрастом возникают новые проблемы.
Однако выбор подходящего человека для руководства фондом оказался сложным. Поэтому губернатор предложил жителям самостоятельно выбрать кандидата на роль руководителя — будь то их знакомые, чиновники региона или даже они сами.
Во время очередного утреннего обращения глава региона напомнил о своей просьбе. По итогам белгородцы предложили более 30 кандидатур на пост директора нового фонда.
На следующей неделе соберёмся вместе с руководителями крупных и авторитетных общественных организаций области, выберем имя нового директора. Этот фонд действительно очень нужен.
Вячеслав Гладков
Напомним, ранее Владимир Путин во время послания к Федеральному Собранию предложил создать государственный фонд, задачей которого станет адресная, персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам СВО.