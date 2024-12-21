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Posted 21 декабря, 06:28

Published 21 декабря, 06:28

Modified 21 декабря, 06:30

Updated 21 декабря, 06:30

Белгородцы предложили более 30 кандидатур на пост директора фонда помощи детям

Белгородцы предложили более 30 кандидатур на пост директора фонда помощи детям

21 декабря 2024, 06:28
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях. Он также рассказал, когда выберут имя нового директора.

В Белгородской области планируют учредить специальный фонд для помощи детям, пострадавшим от действий ВСУ. По мнению губернатора, такие дети нуждаются в постоянной, а не разовой поддержке, так как с возрастом возникают новые проблемы.

Однако выбор подходящего человека для руководства фондом оказался сложным. Поэтому губернатор предложил жителям самостоятельно выбрать кандидата на роль руководителя — будь то их знакомые, чиновники региона или даже они сами.

Во время очередного утреннего обращения глава региона напомнил о своей просьбе. По итогам белгородцы предложили более 30 кандидатур на пост директора нового фонда.

На следующей неделе соберёмся вместе с руководителями крупных и авторитетных общественных организаций области, выберем имя нового директора. Этот фонд действительно очень нужен.
Вячеслав Гладков

Напомним, ранее Владимир Путин во время послания к Федеральному Собранию предложил создать государственный фонд, задачей которого станет адресная, персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам СВО.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Путин#Дети#Поддержка#Белгород#Вячеслав Гладков#Семьи погибших#ВСУ#Кандидатуры#Федеральное Собрание
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