Заммэра Москвы Ефимов: В Войковском районе создадут деловое пространство в рамках КРТ

Posted 20 декабря, 06:50
Published 20 декабря, 06:50
Modified 20 декабря, 06:50
Updated 20 декабря, 06:50
Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Современное деловое пространство планируется создать в рамках проекта КРТ на участке, расположенном вблизи Ленинградского шоссе. Вложения оцениваются в 13,27 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 730 миллионов рублей. В результате в Войковском районе будет создано свыше 1,7 тысячи рабочих мест», — проинформировал Владимир Ефимов.
Территория примыкает к улице Космонавта Волкова. В шаговой доступности имеются станции «Стрешнево» МЦД-2 и «Войковская» Замоскворецкой линии Московского метрополитена. Сейчас участок занимают устаревшие объекты, сообщает mos.ru.
Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, согласно проекту на этой территории построят бизнес-центр с наземным паркингом. Внутри разместятся торговые павильоны, отделения банков, офисы, фитнес-центры и прочие объекты. Общая площадь недвижимости должна составить 68 тысяч квадратных метров. Участок благоустроят, также там будут проложены новые дороги.
В рамках программы комплексного развития территорий возводятся многофункциональные городские кварталы, где место бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков занимают дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура.
Сегодня в Москве на разных стадиях проработки и реализации представлены 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Эта работа проводится по поручению мэра столицы Сергея Собянина.