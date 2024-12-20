Заммэра Москвы Ефимов: В Войковском районе создадут деловое пространство в рамках КРТ

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, согласно проекту на этой территории построят бизнес-центр с наземным паркингом. Внутри разместятся торговые павильоны, отделения банков, офисы, фитнес-центры и прочие объекты. Общая площадь недвижимости должна составить 68 тысяч квадратных метров. Участок благоустроят, также там будут проложены новые дороги.