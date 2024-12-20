«Я в изоляторе больше просидел»: Александр Емельяненко — о тюремном сроке брата

Брат Ивана Александр ранее говорил, что не будет помогать в выплате компенсации, чья сумма достигает 500 тысяч рублей. После вынесения приговора Александр Емельяненко отметил, что срок небольшой и может пойти на пользу Ивану, которого родственники неоднократно предупреждали о последствиях его поведения.