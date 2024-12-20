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Posted 20 декабря, 16:09

Published 20 декабря, 16:09

Modified 20 декабря, 16:09

Updated 20 декабря, 16:09

Иван Емельяненко

«Я в изоляторе больше просидел»: Александр Емельяненко — о тюремном сроке брата

20 декабря 2024, 16:09
Фото: Ural FC.. Иван Емельяненко

Александр Емельяненко прокомментировал тюремный срок брата Ивана

Сюжет
Уголовное дело
По его словам, Александр с семьёй неоднократно говорили Ивану, чтобы тот изменил своё поведение. По их мнению, оно ни к чему другому привести не могло. Подробности Александр Емельяненко сообщил журналистам РБК «Спорт».

В Старом Осколе боец ММА Иван Емельяненко ввязался в уличную драку с рецидивистом и нанёс тяжкий вред его здоровью. Из-за этого старооскольца приговорили к полутора годам лишения свободы, однако его адвокат считает такое наказание слишком суровым и планирует его обжаловать.

Брат Ивана Александр ранее говорил, что не будет помогать в выплате компенсации, чья сумма достигает 500 тысяч рублей. После вынесения приговора Александр Емельяненко отметил, что срок небольшой и может пойти на пользу Ивану, которого родственники неоднократно предупреждали о последствиях его поведения.

«Тюремный срок моего брата никак не повлиял на меня. Я ему давно говорил, что ни к чему хорошему это [поведение] не приведёт. Не только я это говорил, а все родственники. Неоднократно решали за него проблемы, вопросы. Полтора года ничего страшного. Я в изоляторе больше просидел», — сообщил изданию Емельяненко.
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