В честь 20-летия «Россети Центр» лучшим сотрудникам вручили награды

«Наше мероприятие недаром называется „Герои среди нас“, и мы собрались в парке „Патриот“, где чтят подвиги защитников нашей Родины. Это в полной мере относится к нашим сотрудникам — к тем, кто с риском для жизни возвращает свет жителям приграничья, и к тем, кто воюет на фронтах СВО. Давайте сохраним наши традиции, командный дух и веру в будущее, которое мы создаем своими руками для сильной и независимой России», — сказал Игорь Маковский.