В честь 20-летия «Россети Центр» лучшим сотрудникам вручили награды

Posted 20 декабря, 09:30
Published 20 декабря, 09:30
Modified 20 декабря, 09:32
Updated 20 декабря, 09:32
Вручали награды заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «Россети» Евгений Ляпунов и генеральный директор ПАО «Россети Центр» Игорь Маковский.
В числе награжденных — сотрудники Белгородэнерго.
За высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные в экстремальных условиях, благодарности Президента РФ удостоены начальник Белгородского РЭС «Белгородэнерго» Владислав Егоров, электромонтер по эксплуатации распределительных сетей бригады по эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов Грайворонского РЭС «Белгородэнерго» Александр Булатов.
Медалью «За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса» II степени награжден специалист отдела организации строительства управления капитального строительства «Белгородэнерго» Александр Попов.
Знак отличия «Участнику группировки быстрого развертывания — Курск 2024» вручен водителю автомобиля Белгородского городского участка СМиТ «Белгородэнерго» Владимиру Алифанову.
Руководители особенно отметили, что врученные в этот день награды стали не только признанием профессиональных заслуг коллег, но и оценкой их выдержки, характера и преданности делу.
На торжестве также чествовали энергетиков, ныне выполняющих свой патриотический долг в зоне СВО.
«Наше мероприятие недаром называется „Герои среди нас“, и мы собрались в парке „Патриот“, где чтят подвиги защитников нашей Родины. Это в полной мере относится к нашим сотрудникам — к тем, кто с риском для жизни возвращает свет жителям приграничья, и к тем, кто воюет на фронтах СВО. Давайте сохраним наши традиции, командный дух и веру в будущее, которое мы создаем своими руками для сильной и независимой России», — сказал Игорь Маковский.
Источник: телеграм-канал ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» «Информбюро».