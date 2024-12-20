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Posted 20 декабря, 09:30

Published 20 декабря, 09:30

Modified 20 декабря, 09:32

Updated 20 декабря, 09:32

В честь 20-летия «Россети Центр» лучшим сотрудникам вручили награды

В честь 20-летия «Россети Центр» лучшим сотрудникам вручили награды

20 декабря 2024, 09:30
Фото: Белгородэнерго.
В Москве, в парке «Патриот» на торжественном мероприятии «20 лет „Россети Центр“. Герои среди нас!» в преддверии Дня энергетика наградили лучших работников компании, — сообщает телеграм-канал «Информбюро».

Вручали награды заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «Россети» Евгений Ляпунов и генеральный директор ПАО «Россети Центр» Игорь Маковский.

В числе награжденных — сотрудники Белгородэнерго.

За высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные в экстремальных условиях, благодарности Президента РФ удостоены начальник Белгородского РЭС «Белгородэнерго» Владислав Егоров, электромонтер по эксплуатации распределительных сетей бригады по эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов Грайворонского РЭС «Белгородэнерго» Александр Булатов.

Медалью «За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса» II степени награжден специалист отдела организации строительства управления капитального строительства «Белгородэнерго» Александр Попов.

Знак отличия «Участнику группировки быстрого развертывания — Курск 2024» вручен водителю автомобиля Белгородского городского участка СМиТ «Белгородэнерго» Владимиру Алифанову.

Фото: Белгородэнерго

Руководители особенно отметили, что врученные в этот день награды стали не только признанием профессиональных заслуг коллег, но и оценкой их выдержки, характера и преданности делу.

На торжестве также чествовали энергетиков, ныне выполняющих свой патриотический долг в зоне СВО.

«Наше мероприятие недаром называется „Герои среди нас“, и мы собрались в парке „Патриот“, где чтят подвиги защитников нашей Родины. Это в полной мере относится к нашим сотрудникам — к тем, кто с риском для жизни возвращает свет жителям приграничья, и к тем, кто воюет на фронтах СВО. Давайте сохраним наши традиции, командный дух и веру в будущее, которое мы создаем своими руками для сильной и независимой России», — сказал Игорь Маковский.

Источник: телеграм-канал ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» «Информбюро».

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