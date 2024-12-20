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Posted 20 декабря, 13:23

Published 20 декабря, 13:23

Modified 20 декабря, 13:23

Updated 20 декабря, 13:23

ГИБДД выходит на усиленное дежурство в Белгороде

В Белгороде проследят, кто пьяным после новогоднего корпоратива решит сесть за руль

20 декабря 2024, 13:23
Фото: 1MI. ГИБДД выходит на усиленное дежурство в Белгороде

В предновогодний патруль отправятся полицейские в Белгороде

Сюжет
Новый год
Следить за безопасностью и соблюдением ПДД правоохранительные органы будут не только на дорогах, но и в парках, торговых предприятиях и других точках, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В пятницу, 20 декабря, а также в выходные дни сотрудники ГИБДД будут особенно тщательно следить за правонарушениями, которые напрямую связаны с аварийностью. Экипажи ДПС будут находиться вблизи новогодних корпоративных мероприятий, то есть у развлекательных центров, кафе и ресторанов.

По городу будут работать и пешие патрули — в парках, торговых предприятиях, у площадей и на новогодних локациях.

Правоохранительные органы попросили белгородцев обращать больше внимания на дорогу и не терять бдительности на загородных трассах.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Новый год#ДПС#Новости Белгорода#Патруль#Белгород#Корпоратив
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