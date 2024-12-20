В Белгороде проследят, кто пьяным после новогоднего корпоратива решит сесть за руль

Posted 20 декабря, 13:23
Published 20 декабря, 13:23
Modified 20 декабря, 13:23
Updated 20 декабря, 13:23
В пятницу, 20 декабря, а также в выходные дни сотрудники ГИБДД будут особенно тщательно следить за правонарушениями, которые напрямую связаны с аварийностью. Экипажи ДПС будут находиться вблизи новогодних корпоративных мероприятий, то есть у развлекательных центров, кафе и ресторанов.
По городу будут работать и пешие патрули — в парках, торговых предприятиях, у площадей и на новогодних локациях.
Правоохранительные органы попросили белгородцев обращать больше внимания на дорогу и не терять бдительности на загородных трассах.