В Белгороде проследят, кто пьяным после новогоднего корпоратива решит сесть за руль

В пятницу, 20 декабря, а также в выходные дни сотрудники ГИБДД будут особенно тщательно следить за правонарушениями, которые напрямую связаны с аварийностью. Экипажи ДПС будут находиться вблизи новогодних корпоративных мероприятий, то есть у развлекательных центров, кафе и ресторанов.