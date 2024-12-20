В Белгороде новогодние ярмарки будут работать все праздничные выходные

Posted 20 декабря, 12:20
Published 20 декабря, 12:20
Modified 20 декабря, 12:22
Updated 20 декабря, 12:22
Завтра, 21 декабря, в Белгороде пройдёт традиционная сельскохозяйственная ярмарка. Её торговые точки разместят на парковке «Мега Гринна». Здесь будут продавать живые и искусственные ели, новогодние игрушки, гирлянды и другую атрибутику.
Продавать свои товары будут 60-80 предпринимателей. На рынке можно будет найти мясо, рыбу, овощи, молочные продукты и яйца.
Несмотря на январские праздники, ярмарки всё равно устроят. Они намечены на 4, 11, 18 и 25 числа. А к Рождеству здесь увеличат ассортимент яиц и мяса.
Кроме того, вплоть до 8 января в Белгороде будут открыты новогодние ярмарки в разных местах города: в восьми домиках на Соборной площади будут продавать горячие напитки и сувениры, в трёх домиках в парке имени В. И. Ленина — детские игрушки и угощения и в одном домике у универмага «Маяк» — новогоднюю атрибутику.