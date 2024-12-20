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Posted 20 декабря, 12:20

Published 20 декабря, 12:20

Modified 20 декабря, 12:22

Updated 20 декабря, 12:22

Ассортимент новогодней ярмарки

В Белгороде новогодние ярмарки будут работать все праздничные выходные

20 декабря 2024, 12:20
Фото: мэрия Белгорода. Ассортимент новогодней ярмарки
Сюжет
Новый год
Помимо новогодних домиков с праздничной атрибутикой и едой, в Белгороде по субботам будут открывать и сельскохозяйственные ярмарки. Перед праздниками там, помимо еды, будут выставлять на продажу новогодние декорации, ёлки, сообщили в пресс-службе мэрии Белгорода.

Завтра, 21 декабря, в Белгороде пройдёт традиционная сельскохозяйственная ярмарка. Её торговые точки разместят на парковке «Мега Гринна». Здесь будут продавать живые и искусственные ели, новогодние игрушки, гирлянды и другую атрибутику.

Продавать свои товары будут 60-80 предпринимателей. На рынке можно будет найти мясо, рыбу, овощи, молочные продукты и яйца.

Несмотря на январские праздники, ярмарки всё равно устроят. Они намечены на 4, 11, 18 и 25 числа. А к Рождеству здесь увеличат ассортимент яиц и мяса.

Кроме того, вплоть до 8 января в Белгороде будут открыты новогодние ярмарки в разных местах города: в восьми домиках на Соборной площади будут продавать горячие напитки и сувениры, в трёх домиках в парке имени В. И. Ленина — детские игрушки и угощения и в одном домике у универмага «Маяк» — новогоднюю атрибутику.

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#Александра Склярова#Город#Новый год#Ярмарка#Новости Белгорода#Белгород#Новогодняя ярмарка
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