В Белгороде эвакуировали крупный торговый центр. Что говорят в МЧС?

Posted 20 декабря, 10:17
Published 20 декабря, 10:17
Modified 20 декабря, 10:19
Updated 20 декабря, 10:19
В Белгороде 20 декабря эвакуировали торгово-развлекательный центр «Мега Гринн». Известно, что в здании сработала автоматическая пожарная сигнализация.
Как оказалось, причиной стало подгорание пищи в одном из кафе. Это выяснили сотрудники МЧС по итогам разведки.
Эвакуацию «Мега Гринна» проводили и месяц назад. 18 ноября сработала пожарная сигнализация, но угрозы не оправдались — подгорела еда в одном из заведений общепита.
В октябре эвакуировать пришлось ТРЦ «Рио». Пожара не было — просто сработала система пожаротушения.