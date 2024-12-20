bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 декабря, 10:17

Published 20 декабря, 10:17

Modified 20 декабря, 10:19

Updated 20 декабря, 10:19

Пожарная сигнализация сработала в «Мега Гринне»

В Белгороде эвакуировали крупный торговый центр. Что говорят в МЧС?

20 декабря 2024, 10:17
Фото: 1MI. Пожарная сигнализация сработала в «Мега Гринне»

«Мега Гринн» эвакуировали в Белгороде

Сюжет
Новости Белгорода
В Сети появились фото с места эвакуации. Сообщается, что сработала пожарная сигнализация.

В Белгороде 20 декабря эвакуировали торгово-развлекательный центр «Мега Гринн». Известно, что в здании сработала автоматическая пожарная сигнализация.

Как оказалось, причиной стало подгорание пищи в одном из кафе. Это выяснили сотрудники МЧС по итогам разведки.

Эвакуацию «Мега Гринна» проводили и месяц назад. 18 ноября сработала пожарная сигнализация, но угрозы не оправдались — подгорела еда в одном из заведений общепита.

В октябре эвакуировать пришлось ТРЦ «Рио». Пожара не было — просто сработала система пожаротушения.

Пожарная сигнализация сработала в «Мега Гринне»Пожарная сигнализация сработала в «Мега Гринне»
Пожарная сигнализация сработала в «Мега Гринне». Фото: «Блэтгород»
Полицейские нашли дравшихся на парковке ТЦ в Белгороде участников «бойцовского клуба»
Узнать подробнее
Читайте также:
На парковке «МегаГринна» в Белгороде устраивают бои между подростками?Из «Мега Гринна» в Белгороде эвакуировали 350 человек: что случилось?На парковке «МегаГринна» в Белгороде загорелось авто
#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Мега гринн#Белгород#Пожарная сигнализация
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика