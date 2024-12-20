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Posted 20 декабря, 13:57

Published 20 декабря, 13:57

Modified 20 декабря, 13:57

Updated 20 декабря, 13:57

Магазин «Промтовары № 6» продают в Белгороде

Ушла эпоха: в Белгороде продают магазин, который знает каждый

20 декабря 2024, 13:57
Фото: «Циан». Магазин «Промтовары № 6» продают в Белгороде

В Белгороде продают здание «Промтоваров № 6»

Сюжет
Новости Белгорода
«Продаётся магазин, который знает почти каждый белгородец». На сервисе недвижимости разместили объявление о продаже девятиэтажного здания, в котором находился магазин «Промтовары № 6», сообщил Telegram-канал «Электромир Максимова».

Об объявлении автору канала рассказали сотрудники магазина на проспекте Богдана Хмельницкого, 134. Здание выставили на «Циане» за 80 млн рублей. Указано, что торговая площадь занимает почти 860 квадратных метров.

Скорее всего, магазин «Промтовары № 6», «который знает почти каждый белгородец», закроется. Автор канала предположил, что на его месте появится «Магнит» или «Пятёрочка».

Напомним, что за последнее время в Белгороде закрылось много торговых точек. Их перечень и причины закрытия журналисты Бел.Ру собрали в один материал.

Магазин «Промтовары № 6» продают в БелгородеМагазин «Промтовары № 6» продают в Белгороде
Магазин «Промтовары № 6» продают в БелгородеМагазин «Промтовары № 6» продают в Белгороде
Магазин «Промтовары № 6» продают в БелгородеМагазин «Промтовары № 6» продают в Белгороде
Магазин «Промтовары № 6» продают в БелгородеМагазин «Промтовары № 6» продают в Белгороде
Магазин «Промтовары № 6» продают в БелгородеМагазин «Промтовары № 6» продают в Белгороде
Магазин «Промтовары № 6» продают в БелгородеМагазин «Промтовары № 6» продают в Белгороде
Магазин «Промтовары № 6» продают в Белгороде. Фото: «Циан»
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#Валерия Колесникова#Город#Магазин#Новости Белгорода#Белгород#Промтовары №6
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