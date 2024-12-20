Ушла эпоха: в Белгороде продают магазин, который знает каждый

Posted 20 декабря, 13:57
Published 20 декабря, 13:57
Modified 20 декабря, 13:57
Updated 20 декабря, 13:57
Об объявлении автору канала рассказали сотрудники магазина на проспекте Богдана Хмельницкого, 134. Здание выставили на «Циане» за 80 млн рублей. Указано, что торговая площадь занимает почти 860 квадратных метров.
Скорее всего, магазин «Промтовары № 6», «который знает почти каждый белгородец», закроется. Автор канала предположил, что на его месте появится «Магнит» или «Пятёрочка».
Напомним, что за последнее время в Белгороде закрылось много торговых точек. Их перечень и причины закрытия журналисты Бел.Ру собрали в один материал.