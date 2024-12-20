Теперь официально: Владимир Жданов перешёл на работу в Старый Оскол, но кем?

Posted 20 декабря, 08:19
Published 20 декабря, 08:19
Modified 20 декабря, 08:21
Updated 20 декабря, 08:21
Депутаты единогласно утвердили кандидатуру экс-главы Шебекинского округа Владимира Жданова на пост первого заместителя главы Старооскольского округа по ЖКХ.
«Уверен, что найду своё место в команде и смогу быть полезным старооскольской земле. У нашего города есть весь необходимый потенциал, чтобы стать городом № 1», — сказал пару слов после назначения Жданов.
В администрации уточнили, что исполнять полномочия главы администрации Старооскольского городского округа Владимир Жданов начнёт с 21 декабря.
На том же заседании депутаты единогласно приняли отставку главы Старого Оскола Андрея Чеснокова. Чиновнику вручили почётную грамоту и подарок за годы службы. Чесноков же в свою очередь пожелал старооскольской администрации и Владимиру Жданову успехов в работе.
Об увольнении Чеснокова стало известно 13 декабря. Спустя некоторое время губернатор Вячеслав Гладков порекомендовал кандидатуру Владимира Жданова на пост главы Старооскольского округа. Однако такое предложение возмутило местных жителей, которые хотят видеть во главе муниципалитета кого-то из местных жителей.