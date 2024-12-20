Теперь официально: Владимир Жданов перешёл на работу в Старый Оскол, но кем?

На том же заседании депутаты единогласно приняли отставку главы Старого Оскола Андрея Чеснокова. Чиновнику вручили почётную грамоту и подарок за годы службы. Чесноков же в свою очередь пожелал старооскольской администрации и Владимиру Жданову успехов в работе.