Стало известно, какую сумму взяток дали подрядчики экс-главе Белоблводоканала

Posted 20 декабря, 06:39
Published 20 декабря, 06:39
Modified 20 декабря, 06:41
Updated 20 декабря, 06:41
По версии следствия, бывший генеральный директор Белоблводоканала Александр Николаев с декабря 2022 года по август 2023 года получил от директоров трёх коммерческих организаций незаконное денежное поощрение.
Взятки передали подрядчики, выполнявшие работы для нужд водоканала. Сумма должна была поспособствовать удачной приёмке сделанных работ.
Сегодня же в пресс-службе Следкома сообщили общий размер взятки — она достигла 19 млн рублей. Ранее также сообщалось, что взятки получал и первый замдиректора — более 3 млн рублей.
Николаеву назначили домашний арест до 18 февраля. В настоящее время выясняются все обстоятельства уголовного дела.