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Posted 20 декабря, 13:06

Published 20 декабря, 13:06

Modified 20 декабря, 13:06

Updated 20 декабря, 13:06

Водитель в Орле нарядилась снегурочкой

Снегурочка за рулём троллейбуса подарила пассажирам новогоднее настроение

20 декабря 2024, 13:06
Фото: «Ореtimes». Водитель в Орле нарядилась снегурочкой

Водитель троллейбуса в Орле перевоплотилась в Снегурочку

Сюжет
Новый год
В одном из орловских троллейбусов заметили Снегурочку. В неё превратилась водитель, чтобы порадовать пассажиров, пишет издание «Орелtimes». История вызвала большой отклик в соцсетях.

Водительницу, одетую в костюм внучки Деда Мороза, заметили в троллейбусе, который следует по маршруту № 6. Она встречала пассажиров улыбкой и поздравляла с наступающими праздниками.

Юлия работает в сфере общественного транспорта уже 15 лет. Надеть костюм ей захотелось самой. Она также украсила мишурой водительскую кабину.

Одной из пассажиров транспорта стала журналистка. Она попросила у Юлии сделать фотографию, которая позже вызвала большой положительный отклик в социальных сетях.

«Можно по-разному перевозить. А в этом троллейбусе с добрым словом и поздравлением. И настроение у пассажиров на весь день хорошее», — писали орловцы.
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#Валерия Колесникова#Общество#Новый год#Снегурочка#Троллейбус#Орел
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