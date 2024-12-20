Снегурочка за рулём троллейбуса подарила пассажирам новогоднее настроение

Posted 20 декабря, 13:06
Published 20 декабря, 13:06
Modified 20 декабря, 13:06
Updated 20 декабря, 13:06
Водительницу, одетую в костюм внучки Деда Мороза, заметили в троллейбусе, который следует по маршруту № 6. Она встречала пассажиров улыбкой и поздравляла с наступающими праздниками.
Юлия работает в сфере общественного транспорта уже 15 лет. Надеть костюм ей захотелось самой. Она также украсила мишурой водительскую кабину.
Одной из пассажиров транспорта стала журналистка. Она попросила у Юлии сделать фотографию, которая позже вызвала большой положительный отклик в социальных сетях.
«Можно по-разному перевозить. А в этом троллейбусе с добрым словом и поздравлением. И настроение у пассажиров на весь день хорошее», — писали орловцы.