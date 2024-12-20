Школа под шефством Пермской ЦБК развивает профориентационный проект для учеников

Posted 20 декабря, 09:33
Published 20 декабря, 09:33
Modified 20 декабря, 09:33
Updated 20 декабря, 09:33
Также компания принимает участие в реализации концепции школы осознанного выбора, учащимся помогают в будущем профессиональном самоопределении. Об этом пишет properm.
Недавно при поддержке федеральных и краевых властей в школе провели капитальный ремонт. В его рамках модернизировали все коммуникации, обновили фасад, крышу и внутренние помещения школы, создали центр детских инициатив и отдельные пространства для кадетов.
18 декабря с результатами ремонта ознакомился губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в рамках своей рабочей поездки по Орджоникидзевскому району. Глава региона прошел по обновленным учебным аудиториям, поговорил с учениками и дал старшеклассникам совет обратить внимание на ПЦБК как потенциальное место работы в будущем.
Отметим, что ПЦБК является главным социальным партнером школы № 123. В школе функционирует производственно-образовательный квартал #НашПроект, поддерживаемый компанией, где детям обеспечивают дополнительные занятия по естественно-научным и творческим дисциплинам, выездные профессиональные пробы, а также знакомство с такими направлениями, как информационные технологии, инженерия, экология и экономика.
Кроме того, ПЦБК совместно с пермским филиалом Российского союза боевых искусств запустила молодёжно-спортивное движение «Лига ПЦБК». В рамках этого проекта детям предлагают бесплатные занятия самбо, дзюдо, прикладным рукопашным боем, кикбоксингом, спортивной акробатикой, хоккеем, лёгкой атлетикой и лыжами.
Компания также активно поддерживает патриотическое воспитание: в школе работают четыре кадетских класса, где проходят дополнительные занятия по физической и начальной военной подготовке, тренировки в бассейне и уроки мужества.