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Posted 20 декабря, 09:33

Published 20 декабря, 09:33

Modified 20 декабря, 09:33

Updated 20 декабря, 09:33

Школа под шефством Пермской ЦБК развивает профориентационный проект для учеников

Школа под шефством Пермской ЦБК развивает профориентационный проект для учеников

20 декабря 2024, 09:33
Фото: ПЦБК.
Пермская ЦБК продолжает активное сотрудничество со школой № 123 в микрорайоне Бумкомбинат. В рамках этого сотрудничества реализуются разные образовательные проекты.

Также компания принимает участие в реализации концепции школы осознанного выбора, учащимся помогают в будущем профессиональном самоопределении. Об этом пишет properm.

Недавно при поддержке федеральных и краевых властей в школе провели капитальный ремонт. В его рамках модернизировали все коммуникации, обновили фасад, крышу и внутренние помещения школы, создали центр детских инициатив и отдельные пространства для кадетов.

18 декабря с результатами ремонта ознакомился губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в рамках своей рабочей поездки по Орджоникидзевскому району. Глава региона прошел по обновленным учебным аудиториям, поговорил с учениками и дал старшеклассникам совет обратить внимание на ПЦБК как потенциальное место работы в будущем.

Отметим, что ПЦБК является главным социальным партнером школы № 123. В школе функционирует производственно-образовательный квартал #НашПроект, поддерживаемый компанией, где детям обеспечивают дополнительные занятия по естественно-научным и творческим дисциплинам, выездные профессиональные пробы, а также знакомство с такими направлениями, как информационные технологии, инженерия, экология и экономика.

Кроме того, ПЦБК совместно с пермским филиалом Российского союза боевых искусств запустила молодёжно-спортивное движение «Лига ПЦБК». В рамках этого проекта детям предлагают бесплатные занятия самбо, дзюдо, прикладным рукопашным боем, кикбоксингом, спортивной акробатикой, хоккеем, лёгкой атлетикой и лыжами.

Компания также активно поддерживает патриотическое воспитание: в школе работают четыре кадетских класса, где проходят дополнительные занятия по физической и начальной военной подготовке, тренировки в бассейне и уроки мужества.

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