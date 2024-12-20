Рейтинг «Барса»: сколько отслужили в отряде белгородские чиновники

Posted 20 декабря, 08:07
Published 20 декабря, 08:07
Modified 20 декабря, 08:09
Updated 20 декабря, 08:09
В начале сентября Минобороны РФ совместно с правительством Белгородской области начало процесс формирования добровольческого отряда под названием «Барс-Белгород». Основной задачей этих бойцов стала охрана объектов, жизненно важных для общества, а также социальной инфраструктуры. Они также задействованы в борьбе с беспилотными летательными аппаратами и диверсионными группами, при необходимости — в организации эвакуации граждан, а также в контроле за выполнением мероприятий контртеррористической операции.
В батальон готовы принимать и чиновников, и коммунальщиков, и женщин. Как казалось, всех, у кого есть желание и стремление защищать приграничные территории региона. Однако некоторые категории не смогут присоединиться к рядам отряда из-за обязательств, связанных с их основной деятельностью.
Для сотрудников силовых ведомств — МЧС, МВД и Росгвардии — путь в «Брас-Белгород» закрыт из-за важности сохранения опытных кадров в их основной деятельности.
К дежурству бойцы приступили с 1 октября. Журналисты изучили официальные сведения и выяснили, кто из чиновников сколько отслужил.
О вступлении чиновника в «Барс» стало известно 8 октября. Но уже 25 ноября в ходе очередного заседания правительства выяснилось, что Зайнуллин завершил службу в батальоне и вернулся исполнять свои обязанности на посту министра.
За образцовое исполнение воинского и гражданского долга, за добросовестную службу и верность родной земле Зайнуллин получил благодарственное письмо губернатора.
В отряд Минобороны глава Губкинского округа вступил также 8 октября. Вместе с ним на службу отправились ещё пять руководителей. Как отметил Лобазнов, желающих оказалось больше, но некоторые предложения оставили на позднее время, чтобы «не навредить существующей системе работы».
Спустя месяц стало известно, что глава Губкинского округа стал командиром роты по ВПР. Он проживал в казарме и обучался, проходя военные тренировки.
По официальным данным, службу в отряде Лобазнов завершил 14 ноября.
11 октября стало известно, что вслед за своими коллегами решил подписать контракт и вступить в добровольческий отряд «Барс-Белгород» заместитель главы администрации Вейделевского района — секретарь Совета безопасности Владимир Таранцов. На сегодняшний день информации о его уходе из батальона нет.
Стоит отметить, что с марта 2020 года Руденко была главой приграничной Муромской территориальной администрации в Шебекинском горокруге. В сентябре 2023 года стало известно, что она перешла на работу в Красногвардейский район. Официально Руденко вступила в должность главы администрации в ноябре того же года.
Конфуз в вступлением в отряд произошёл у главы Корочанского района Николая Нестерова. 11 ноября он опубликовал пост о том, что совет временно отпустил его с должности из-за службы в «Барс-Белгород», но через полчаса данный пост удалили, а информация исчезла и из районной газеты, и из группы администрации. На следующий день стало известно, что Нестеров всё-таки вступает в отряд «Барс-Белгород».
Со службы в добровольческом батальоне он вернулся 17 декабря.
17 ноября врио заместителя губернатора Белгородской области Андрей Антоненко, который курирует в правительстве министерства сельского хозяйства и продовольствия, а также природопользования, принял решение вступить в добровольческий отряд «Барс Белгород». На сегодняшний день официальной информации о его уходе из батальона нет.
19 ноября уже бывший начальник регионального управления экоохотнадзора Андрей Гоц тоже решил вступить в отряд «Барс-Белгород».
Но в начале декабря его якобы заметили за пьяным вождением. Региональное правительство заинтересовалось инцидентом и решило провести расследование. В случае выявления нарушений обещали «принять соответствующие кадровые решения».
5 декабря стало известно, что Гоца уволили из отряда «Барс-Белгород», а также освободили от должности начальника управления экологического и охотничьего надзора Белгородской области.
В начале декабря Вячеслав Гладков на совещании в правительстве отметил, что уже нынешний исполняющий обязанности главы Шебекинского округа Андрей Гриднев проведёт ещё одну-две недели на службе в отряде «Барс-Белгород».
Журналисты Бел.Ру решили выяснить у муниципалитета эту информацию. Оказалось, что точной даты завершения контракта главы района пока нет. В батальон Гриднев ушёл 12 ноября.
Вечером 9 декабря о скором вступлении в «Барс-Белгород» рассказал глава Ивнянского района Игорь Щепин. Однако вступил ли чиновник в ряды батальона информации нет.
13 октября клирик Николо-Иоасафовского собора Белгорода Дмитрий Холтин подписал контракт на службу в отряде «Барс-Белгород». В батальоне он занимается духовно-пастырской работой: проводит беседы с личным составом, совершает Таинства Причастия, крещения, покаяния.
В конце октября в отряд вступила Марина Фалькова. Девушка «засветилась» в видеозаписи, опубликованной на странице губернатора, после чего стала получать сообщения от знакомых.
Вместе с ней в «Барс» в одно время вступила и другая белгородка — Ольга Ряполова. Женщина с 2022 года была руководителем крупнейшего в регионе пункта временного размещения.
Ещё одной белгородкой, решившей вступить в отряд «Барс», стала медсестра Татьяна Сычёва. Женщина помогает людям в том же ПВР, которым руководит Ряполова.