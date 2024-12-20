bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 декабря, 08:07

Published 20 декабря, 08:07

Modified 20 декабря, 08:09

Updated 20 декабря, 08:09

Рейтинг «Барса»: сколько отслужили в отряде белгородские чиновники

Рейтинг «Барса»: сколько отслужили в отряде белгородские чиновники

20 декабря 2024, 08:07
Фото: 1MI.
Сюжет
Зарплата
С появлением отряда «Барс — Белгород» много чиновников решили вступить в его ряды. Журналисты изучили официальные сведения и выяснили, кто сколько отслужил.

О «Барсе»

В начале сентября Минобороны РФ совместно с правительством Белгородской области начало процесс формирования добровольческого отряда под названием «Барс-Белгород». Основной задачей этих бойцов стала охрана объектов, жизненно важных для общества, а также социальной инфраструктуры. Они также задействованы в борьбе с беспилотными летательными аппаратами и диверсионными группами, при необходимости — в организации эвакуации граждан, а также в контроле за выполнением мероприятий контртеррористической операции.

На тренировках бойцы проходят интенсивное обучение на полигонах Белгородской области, применяя стандартное стрелковое вооружение для поражения целей на различных дистанциях. Зарплата членов отряда — минимум 80 тысяч рублей на руки, сообщил Вячеслав Гладков.

В батальон готовы принимать и чиновников, и коммунальщиков, и женщин. Как казалось, всех, у кого есть желание и стремление защищать приграничные территории региона. Однако некоторые категории не смогут присоединиться к рядам отряда из-за обязательств, связанных с их основной деятельностью.

Для сотрудников силовых ведомств — МЧС, МВД и Росгвардии — путь в «Брас-Белгород» закрыт из-за важности сохранения опытных кадров в их основной деятельности.

К дежурству бойцы приступили с 1 октября. Журналисты изучили официальные сведения и выяснили, кто из чиновников сколько отслужил.

Александр Лоренц

В ряды батальона руководитель администрации губернатора Белгородской области вступил 11 октября. Он провёл в отряде больше времени, чем все остальные вернувшиеся до него чиновники — 1 месяц и 28 дней. К мирной повестке Лоренц вернулся 9 декабря.

Рустэм Зайнуллин

О вступлении чиновника в «Барс» стало известно 8 октября. Но уже 25 ноября в ходе очередного заседания правительства выяснилось, что Зайнуллин завершил службу в батальоне и вернулся исполнять свои обязанности на посту министра.

За образцовое исполнение воинского и гражданского долга, за добросовестную службу и верность родной земле Зайнуллин получил благодарственное письмо губернатора.

Михаил Лобазнов

В отряд Минобороны глава Губкинского округа вступил также 8 октября. Вместе с ним на службу отправились ещё пять руководителей. Как отметил Лобазнов, желающих оказалось больше, но некоторые предложения оставили на позднее время, чтобы «не навредить существующей системе работы».

Спустя месяц стало известно, что глава Губкинского округа стал командиром роты по ВПР. Он проживал в казарме и обучался, проходя военные тренировки.

По официальным данным, службу в отряде Лобазнов завершил 14 ноября.

В «Барс-Белгород» снова элитное пополнение: ещё один глава района сообщил о важном
Узнать подробнее

Владимир Таранцов

11 октября стало известно, что вслед за своими коллегами решил подписать контракт и вступить в добровольческий отряд «Барс-Белгород» заместитель главы администрации Вейделевского района — секретарь Совета безопасности Владимир Таранцов. На сегодняшний день информации о его уходе из батальона нет.

Галина Руденко

15 октября в отряд «Барс-Белгород» вступила первая женщина. Речь шла о главе Красногвардейского района Галине Руденко. А 14 ноября она вернулась из отряда и приступила к исполнению своих обязанностей на посту главы муниципалитета.

Стоит отметить, что с марта 2020 года Руденко была главой приграничной Муромской территориальной администрации в Шебекинском горокруге. В сентябре 2023 года стало известно, что она перешла на работу в Красногвардейский район. Официально Руденко вступила в должность главы администрации в ноябре того же года.

Николай Нестеров

Конфуз в вступлением в отряд произошёл у главы Корочанского района Николая Нестерова. 11 ноября он опубликовал пост о том, что совет временно отпустил его с должности из-за службы в «Барс-Белгород», но через полчаса данный пост удалили, а информация исчезла и из районной газеты, и из группы администрации. На следующий день стало известно, что Нестеров всё-таки вступает в отряд «Барс-Белгород».

Со службы в добровольческом батальоне он вернулся 17 декабря.

Не только из «Барса»: Гоца уволили с должности главы белгородского Экоохотнадзора
Узнать подробнее

Андрей Антоненко

17 ноября врио заместителя губернатора Белгородской области Андрей Антоненко, который курирует в правительстве министерства сельского хозяйства и продовольствия, а также природопользования, принял решение вступить в добровольческий отряд «Барс Белгород». На сегодняшний день официальной информации о его уходе из батальона нет.

Андрей Гоц

19 ноября уже бывший начальник регионального управления экоохотнадзора Андрей Гоц тоже решил вступить в отряд «Барс-Белгород».

Но в начале декабря его якобы заметили за пьяным вождением. Региональное правительство заинтересовалось инцидентом и решило провести расследование. В случае выявления нарушений обещали «принять соответствующие кадровые решения».

5 декабря стало известно, что Гоца уволили из отряда «Барс-Белгород», а также освободили от должности начальника управления экологического и охотничьего надзора Белгородской области.

Андрей Гриднев

В начале декабря Вячеслав Гладков на совещании в правительстве отметил, что уже нынешний исполняющий обязанности главы Шебекинского округа Андрей Гриднев проведёт ещё одну-две недели на службе в отряде «Барс-Белгород».

Журналисты Бел.Ру решили выяснить у муниципалитета эту информацию. Оказалось, что точной даты завершения контракта главы района пока нет. В батальон Гриднев ушёл 12 ноября.

Игорь Щепин

Вечером 9 декабря о скором вступлении в «Барс-Белгород» рассказал глава Ивнянского района Игорь Щепин. Однако вступил ли чиновник в ряды батальона информации нет.

Добровольческий отряд «Барс-Белгород»: чем занимается, выплаты, условия
Узнать подробнее

Не чиновники, но «барсы»

13 октября клирик Николо-Иоасафовского собора Белгорода Дмитрий Холтин подписал контракт на службу в отряде «Барс-Белгород». В батальоне он занимается духовно-пастырской работой: проводит беседы с личным составом, совершает Таинства Причастия, крещения, покаяния.

В конце октября в отряд вступила Марина Фалькова. Девушка «засветилась» в видеозаписи, опубликованной на странице губернатора, после чего стала получать сообщения от знакомых.

Вместе с ней в «Барс» в одно время вступила и другая белгородка — Ольга Ряполова. Женщина с 2022 года была руководителем крупнейшего в регионе пункта временного размещения.

Ещё одной белгородкой, решившей вступить в отряд «Барс», стала медсестра Татьяна Сычёва. Женщина помогает людям в том же ПВР, которым руководит Ряполова.

Пока в Сети обсуждают «наступление» на Белгород, «Барс» покинул ещё один чиновник
Узнать подробнее
Читайте также:
«Возвращаюсь в мирную повестку»: ещё один глава района ушёл из отряда «Барс-Белгород»В «Барс-Белгород» снова элитное пополнение: ещё один глава района сообщил о важномВторой зам Гладкова придёт из «Барса», а ФСБ накрыла сообщавших о терактах мошенников
#Кристина Семенчук#Спецпроекты#Белгородская область#Правительство#Зарплата#Губернатор#Кадры#Чиновники#Контракт#Белгород#Минобороны#Барс-Белгород#Силовые ведомства#Добровольческий отряд#Женщины в армии
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика