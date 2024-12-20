Рейтинг «Барса»: сколько отслужили в отряде белгородские чиновники

Конфуз в вступлением в отряд произошёл у главы Корочанского района Николая Нестерова. 11 ноября он опубликовал пост о том, что совет временно отпустил его с должности из-за службы в «Барс-Белгород», но через полчаса данный пост удалили, а информация исчезла и из районной газеты, и из группы администрации. На следующий день стало известно, что Нестеров всё-таки вступает в отряд «Барс-Белгород».