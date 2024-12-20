«Разочарованы и обмануты»: белгородский сенатор поднял неожиданную проблему

Posted 20 декабря, 07:50
Published 20 декабря, 07:50
Modified 20 декабря, 07:50
Updated 20 декабря, 07:50
Тарас Хтей представил на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре доклад, в котором предложил регламентировать выступления артистов под фонограмму.
Согласно проекту, певцы должны будут предупреждать зрителей о том, что они собираются выступать «под фанеру».
«Все мы, покупая билет на концерт, хотим услышать живое“исполнение песен, почувствовать их эмоции и энергетику. И как часто мы бываем разочарованы и обмануты в своих ожиданиях, услышав исполнение „под фанеру“ (особенно, когда происходит технический сбой)», — написал Хтей в соцсетях.
Комитет, правда, законопроект не поддержал и отправил его на дальнейшую доработку.