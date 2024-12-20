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Posted 20 декабря, 07:50

Published 20 декабря, 07:50

Modified 20 декабря, 07:50

Updated 20 декабря, 07:50

Тарас Хтей предложил заставлять артистов указывать, что они выступают под фанеру

«Разочарованы и обмануты»: белгородский сенатор поднял неожиданную проблему

20 декабря 2024, 07:50
Фото: страница Тараса Хтея в ВК. Тарас Хтей предложил заставлять артистов указывать, что они выступают под фанеру

Белгородский сенатор намерен бороться с выступлениями «под фанеру»

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Новости Белгорода
Сенатор Тарас Хтей поделился идеей проекта, который предусматривает внесение поправок в закон «О рекламе». О чём речь?

Тарас Хтей представил на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре доклад, в котором предложил регламентировать выступления артистов под фонограмму.

Согласно проекту, певцы должны будут предупреждать зрителей о том, что они собираются выступать «под фанеру».

«Все мы, покупая билет на концерт, хотим услышать живое“исполнение песен, почувствовать их эмоции и энергетику. И как часто мы бываем разочарованы и обмануты в своих ожиданиях, услышав исполнение „под фанеру“ (особенно, когда происходит технический сбой)», — написал Хтей в соцсетях.

Комитет, правда, законопроект не поддержал и отправил его на дальнейшую доработку.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Законопроект#Новости Белгорода#Тарас Хтей#Белгород#Фонограмма
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