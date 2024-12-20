Приложение билайна получило гран-при премии «Золотое приложение»

«Мы гордимся тем, что наше приложение признано лучшим на премии „Золотое приложение“. Для нас это подтверждение, что мы движемся в правильном направлении. Однако останавливаться на достигнутом нельзя — после получения награды мы сделали приложение ещё лучше. Обновлённое приложение предлагает клиентам простоту, персонализацию и поддержку в повседневных задачах. Мы стремимся, чтобы каждый пользователь находил в нём решение для своих нужд, и делаем всё, чтобы оставаться лидерами в области цифровых сервисов“.