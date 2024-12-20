Пожар на нефтеперерабатывающем заводе под Белгородом привлёк внимание прокуратуры

Сюжет Пожар

После пожара на неработающем белгородском нефтеперерабатывающем заводе, который находится в Строителе Яковлевского округа, прокуратура организовала проверку. Ответственных за происшествие лиц нашли, одного сотрудника привлекли к ответственности.