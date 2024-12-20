Пожар на нефтеперерабатывающем заводе под Белгородом привлёк внимание прокуратуры

Posted 20 декабря, 17:06
Published 20 декабря, 17:06
Modified 20 декабря, 17:06
Updated 20 декабря, 17:06
Установлено, что возгорание резервуара на неработающем предприятии произошло из-за несоблюдения правил промышленной безопасности. Огонь повредил около тысячи литров нефтепродуктов.
Чтобы подобное не происходило впредь, прокуратура вынесла представление директору ООО «ГАРАНТФИНТРЕЙД». На ответственное за происшествие должностное лицо завели административное дело (ст. 9.1 КоАП РФ).
Районный прокурор взял рассмотрение актов на контроль.