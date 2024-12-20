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Posted 20 декабря, 17:06

Published 20 декабря, 17:06

Modified 20 декабря, 17:06

Updated 20 декабря, 17:06

На НПЗ загорелся один из резервуаров

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе под Белгородом привлёк внимание прокуратуры

20 декабря 2024, 17:06
Фото: 1MI. На НПЗ загорелся один из резервуаров
Сюжет
Пожар
После пожара на неработающем белгородском нефтеперерабатывающем заводе, который находится в Строителе Яковлевского округа, прокуратура организовала проверку. Ответственных за происшествие лиц нашли, одного сотрудника привлекли к ответственности.

Установлено, что возгорание резервуара на неработающем предприятии произошло из-за несоблюдения правил промышленной безопасности. Огонь повредил около тысячи литров нефтепродуктов.

Чтобы подобное не происходило впредь, прокуратура вынесла представление директору ООО «ГАРАНТФИНТРЕЙД». На ответственное за происшествие должностное лицо завели административное дело (ст. 9.1 КоАП РФ).

Районный прокурор взял рассмотрение актов на контроль.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Пожар#Нефтеперерабатывающий завод#Белгород#Яковлевский горокруг
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