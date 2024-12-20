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Posted 20 декабря, 12:07

Published 20 декабря, 12:07

Modified 20 декабря, 12:07

Updated 20 декабря, 12:07

Даже ночью температура в Белгородской области местами будет выше 0

Пора раздеваться? В Белгородской области пока сохранится совсем не зимняя погода

20 декабря 2024, 12:07
Фото: bel.ru. Даже ночью температура в Белгородской области местами будет выше 0

В Белгородской области задержится плюсовая температура

Сюжет
Погода
В пятницу в регионе резко поднялась температура. Она выросла до +5 °C, и, кажется, какое-то время ещё продержится в этих значениях. Но снег всё равно выпадет, вместе с ним стоит ждать дождь, сообщают в МЧС по Белгородской области.

В субботу, 21 декабря, в большинстве районов Белгородской области ожидается облачная погода. Ночью обойдётся без осадков, а днём пройдут небольшие, местами умеренные дожди, которые могут смениться мокрым снегом. На некоторых территориях возможен туман.

Ветер будет дуть с южной четверти ночью и с западной четверти днём, его скорость составит 6–11 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от −2 °C до +3 °C, а днём ожидается от 0 °C до +5 °C тепла.

Неожиданно: погода подготовила сюрприз для белгородцев
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Туман#Погода#Дожди#Снег#Новости Белгорода#Белгород
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