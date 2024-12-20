Пора раздеваться? В Белгородской области пока сохранится совсем не зимняя погода

Posted 20 декабря, 12:07
Published 20 декабря, 12:07
Modified 20 декабря, 12:07
Updated 20 декабря, 12:07
В субботу, 21 декабря, в большинстве районов Белгородской области ожидается облачная погода. Ночью обойдётся без осадков, а днём пройдут небольшие, местами умеренные дожди, которые могут смениться мокрым снегом. На некоторых территориях возможен туман.
Ветер будет дуть с южной четверти ночью и с западной четверти днём, его скорость составит 6–11 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от −2 °C до +3 °C, а днём ожидается от 0 °C до +5 °C тепла.