Пора раздеваться? В Белгородской области пока сохранится совсем не зимняя погода

В Белгородской области задержится плюсовая температура

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В пятницу в регионе резко поднялась температура. Она выросла до +5 °C, и, кажется, какое-то время ещё продержится в этих значениях. Но снег всё равно выпадет, вместе с ним стоит ждать дождь, сообщают в МЧС по Белгородской области.