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Posted 20 декабря, 07:44

Published 20 декабря, 07:44

Modified 20 декабря, 07:48

Updated 20 декабря, 07:48

Белгородские участники самообороны Белка и Кабан поженились

Под вой сирен: Белка и Кабан из белгородской самообороны связали себя узами брака

20 декабря 2024, 07:44
Фото: bel.ru.

Белгородские участники самообороны Белка и Кабан поженились

Сюжет
Эксклюзив
Торжественная церемония бракосочетания состоялась 19 декабря. Молодожёны обменялись кольцами и принимали поздравления под звуки сирены.

19 декабря в Строителе участники «Сводного оперативного отряда содействия правопорядку Белгородского района» батальона Стрелецкий-1 взвода «КолоVрат» с позывными Белка и Кабан связали себя узами брака.

Познакомились Елена и Сергей в апреле текущего года, когда Белка вступила в ряды самообороны. Тогда, как вспоминает Елена, было её первое дежурство. Там она и познакомилась с Сергеем. С тех пор пара неразлучна — вместе строят быт и несут службу.

На торжественной церемонии бракосочетания собрались коллеги по цеху, друзья и родственники. В торжественной обстановке молодожёны пообещали быть опорой и защитой друг другу на протяжении всей совместной жизни, а также быть вместе и в горе, и в радости.

Фото: bel.ru

Не омрачили момент и звуки сирены, которые сигнализировали о ракетной опасности. Видео с места церемонии:

Видео: bel.ru.
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