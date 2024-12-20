Под вой сирен: Белка и Кабан из белгородской самообороны связали себя узами брака

Posted 20 декабря, 07:44
Published 20 декабря, 07:44
Modified 20 декабря, 07:48
Updated 20 декабря, 07:48
19 декабря в Строителе участники «Сводного оперативного отряда содействия правопорядку Белгородского района» батальона Стрелецкий-1 взвода «КолоVрат» с позывными Белка и Кабан связали себя узами брака.
Познакомились Елена и Сергей в апреле текущего года, когда Белка вступила в ряды самообороны. Тогда, как вспоминает Елена, было её первое дежурство. Там она и познакомилась с Сергеем. С тех пор пара неразлучна — вместе строят быт и несут службу.
На торжественной церемонии бракосочетания собрались коллеги по цеху, друзья и родственники. В торжественной обстановке молодожёны пообещали быть опорой и защитой друг другу на протяжении всей совместной жизни, а также быть вместе и в горе, и в радости.
Не омрачили момент и звуки сирены, которые сигнализировали о ракетной опасности. Видео с места церемонии: