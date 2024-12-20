Под вой сирен: Белка и Кабан из белгородской самообороны связали себя узами брака

Познакомились Елена и Сергей в апреле текущего года, когда Белка вступила в ряды самообороны. Тогда, как вспоминает Елена, было её первое дежурство. Там она и познакомилась с Сергеем. С тех пор пара неразлучна — вместе строят быт и несут службу.