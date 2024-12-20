Оперштаб уточнил последствия атаки ВСУ на Белгород

За сутки от атак ВСУ в регионе пострадали шесть частных домов: по два — в Шебекинском округе и Белгородском районе, по одному — в Борисовском районе и Валуйском округе. В этих же муниципалитетах (кроме Борисовского района) повреждены четыре надворные постройки и пять автомобилей.