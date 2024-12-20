Оперштаб уточнил последствия атаки ВСУ на Белгород

Posted 20 декабря, 07:03
Published 20 декабря, 07:03
Modified 20 декабря, 07:03
Updated 20 декабря, 07:03
Вчерашний день, 19 декабря, в Белгороде выдался громким. Сообщается о сбитом над городом беспилотнике. В одном из зданий задело окна и дверь. Повреждены авто — их число выросло до восьми. Все машины в момент атаки были припаркованы рядом с одним из соцобъектов.
Очевидцы сообщали, что речь идёт о психоневрологической больнице. После этого в Сети даже появилась информация, что в медучреждении якобы закончились места. Однако в самой больнице это опровергли.
Громко накануне было и под Белгородом — в Яковлевском округе. Там после атак БПЛА повреждён инфраструктурный объект связи. Из неприграничных районов под ударом также оказался Прохоровский, но последствий там не обнаружили.
За сутки от атак ВСУ в регионе пострадали шесть частных домов: по два — в Шебекинском округе и Белгородском районе, по одному — в Борисовском районе и Валуйском округе. В этих же муниципалитетах (кроме Борисовского района) повреждены четыре надворные постройки и пять автомобилей.
В Грайворонском округе последствий на земле после трёх обстрелов и атаки БПЛА не выявили.