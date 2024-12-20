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Posted 20 декабря, 07:03

Published 20 декабря, 07:03

Modified 20 декабря, 07:03

Updated 20 декабря, 07:03

Повреждённые после атаки на Белгород авто

Оперштаб уточнил последствия атаки ВСУ на Белгород

20 декабря 2024, 07:03
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети. Повреждённые после атаки на Белгород авто

ВСУ атаковали Белгород и семь районов

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Новости Белгорода
Последствий вчерашний обстрелов и ударов БПЛА нет только в двух районах. Разрушения выявили в домах, повреждены авто и инфраструктурный объект связи, сообщили в оперштабе.

Вчерашний день, 19 декабря, в Белгороде выдался громким. Сообщается о сбитом над городом беспилотнике. В одном из зданий задело окна и дверь. Повреждены авто — их число выросло до восьми. Все машины в момент атаки были припаркованы рядом с одним из соцобъектов.

Очевидцы сообщали, что речь идёт о психоневрологической больнице. После этого в Сети даже появилась информация, что в медучреждении якобы закончились места. Однако в самой больнице это опровергли.

Громко накануне было и под Белгородом — в Яковлевском округе. Там после атак БПЛА повреждён инфраструктурный объект связи. Из неприграничных районов под ударом также оказался Прохоровский, но последствий там не обнаружили.

За сутки от атак ВСУ в регионе пострадали шесть частных домов: по два — в Шебекинском округе и Белгородском районе, по одному — в Борисовском районе и Валуйском округе. В этих же муниципалитетах (кроме Борисовского района) повреждены четыре надворные постройки и пять автомобилей.

В Грайворонском округе последствий на земле после трёх обстрелов и атаки БПЛА не выявили.

Появились фото с места атаки беспилотника на Белгород
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