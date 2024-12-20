bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 декабря, 06:03

Published 20 декабря, 06:03

Modified 20 декабря, 06:03

Updated 20 декабря, 06:03

Красная икра может обострить болезни

Она может быть опасна: кому лучше отказаться от красной икры в новогодние праздники?

20 декабря 2024, 06:03
Фото: 1MI. Красная икра может обострить болезни

Врач рассказала, для кого опасна красная икра

Сюжет
Новый год
Потребление красной икры в больших количествах может негативно сказаться на здоровье людей с определёнными заболеваниями. Об этом сообщила аллерголог-иммунолог Антонина Саволюк, отмечают журналисты УтроNews.

Тем, у кого наблюдаются проблемы с пищеварительной системой, врачи не рекомендуют есть бутерброды с икрой. Такие же ограничения касаются и людей с высоким давлением или с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Салаты с майонезом тоже могут негативно повлиять на людей с теми же недугами, поэтому в качестве заправки лучше взять другой соус.

Кроме того, иностранные учёные выяснили, что процесс старения в организме ускоряют ультраобработанные продукты.

Напомним, что ранее специалисты рассказывали, как купить хорошую икру в магазине. А в этом материале редакция Бел.Ру проследила за изменением цен на этот продукт за год.

Как выбрать качественные мандарины, икру и шампанское к Новому году? Советы экспертов
Узнать подробнее
Читайте также:
Как изменилась цена на икру в Белгородской области за годИмитация за копейки, на настоящую лучше не смотреть: сколько стоит красная икраНовогодний деликатес: сколько стоит икра в Белгороде в преддверии праздника?
#Александра Склярова#Общество#Новый год#Россия#Красная икра
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика