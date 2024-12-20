Она может быть опасна: кому лучше отказаться от красной икры в новогодние праздники?

Posted 20 декабря, 06:03
Published 20 декабря, 06:03
Modified 20 декабря, 06:03
Updated 20 декабря, 06:03
Тем, у кого наблюдаются проблемы с пищеварительной системой, врачи не рекомендуют есть бутерброды с икрой. Такие же ограничения касаются и людей с высоким давлением или с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Салаты с майонезом тоже могут негативно повлиять на людей с теми же недугами, поэтому в качестве заправки лучше взять другой соус.
Кроме того, иностранные учёные выяснили, что процесс старения в организме ускоряют ультраобработанные продукты.
Напомним, что ранее специалисты рассказывали, как купить хорошую икру в магазине. А в этом материале редакция Бел.Ру проследила за изменением цен на этот продукт за год.