Одних судят, другие меняют место работы: что происходит с белгородскими чиновниками

Также сообщается, что история может быть связана с уголовным делом против экс-министра ЖКХ региона Константина Полежаева, который признал свою вину в получении взяток и был приговорён к пяти годам колонии и штрафу в 36 миллионов рублей. Однако он ещё не находится в тюрьме, так как подписал контракт с Минобороны. Информация о его службе не раскрывалась.