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Posted 20 декабря, 15:30

Published 20 декабря, 15:30

Modified 20 декабря, 15:31

Updated 20 декабря, 15:31

Одних судят, другие меняют место работы: что происходит с белгородскими чиновниками

Одних судят, другие меняют место работы: что происходит с белгородскими чиновниками

20 декабря 2024, 15:30
Фото: 1MI.
Сюжет
Новости Белгорода
Появились новые подробности в деле экс-чиновницы, обвиняемой в помощи террористам, а также в деле бывшего директора водоканала, подозреваемого в получении взяток. Также стало известно, что экс-глава Шебекинского округа перешёл на работу в Старый Оскол.

Новые подробности дела бывшей чиновницы

Бывшую белгородскую чиновницу Викторию Шинкарук* приговорили к 21 году тюрьмы и назначили ей штраф в размере 1,5 млн рублей. Её сообщнику Александру Холодкову* также предстоит провести ближайший 21 год в колонии, первые пять лет из которых пройдут в тюрьме общего режима, а последующие — в тюрьме строгого режима.

Стало известно, что с чиновницей связался её бывший супруг. Он попросил её спрятать в тайнике 100 тыс. рублей и дал сверху 7 тыс. на личные расходы. Девушка утверждает, что не знала, для чего предназначены эти деньги, думая, что они пойдут на погашение долга.

Её бывший супруг также связался и с другом детства — Холодковым, которого попросил спрятать в тайник 500 тыс. рублей и взрывчатку.

Оба осуждённых отрицают свою вину, а их адвокаты могут обжаловать вынесенные судом приговоры.

*Виктория Шинкарук и Александр Холодков внесены в список экстремистов и террористов

Мины и деньги «для уплаты долга»? Новые детали дела экс-чиновницы Шинкарук*
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В крупной взятке обвиняют экс-гендиректора водоканала

По версии следствия, Александр Николаев, бывший генеральный директор Белоблводоканала, с декабря 2022 года по август 2023 года получил незаконные взятки от директоров трёх коммерческих организаций. Переданные деньги должны были обеспечить успешную приёмку выполненных проектов для водоканала.

Общая сумма взяток составила 19 миллионов рублей, при этом первый заместитель директора также получил более 3 миллионов рублей в качестве незаконного вознаграждения.

Николаева отправили под домашний арест до 18 февраля. Расследование дела продолжается.

Также сообщается, что история может быть связана с уголовным делом против экс-министра ЖКХ региона Константина Полежаева, который признал свою вину в получении взяток и был приговорён к пяти годам колонии и штрафу в 36 миллионов рублей. Однако он ещё не находится в тюрьме, так как подписал контракт с Минобороны. Информация о его службе не раскрывалась.

Что известно о задержании директора Белоблводоканала за взятки
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Жданов перешёл на работу в Старый Оскол

Депутаты единогласно утвердили бывшего главу Шебекинского округа Владимира Жданова на должность первого заместителя главы Старооскольского округа по ЖКХ. По данным администрации, он начнёт исполнять обязанности с 21 декабря.

На этом же заседании депутаты согласовали отставку главы Старого Оскола Андрея Чеснокова. Ему вручили почётную грамоту и подарок за годы работы.

Напомним, что об увольнении Чеснокова стало известно 13 декабря, после чего губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил на этот пост кандидатуру Жданова. Это вызвало недовольство местных жителей, которые предпочли бы видеть на этой должности человека из числа местных.

Теперь официально: Владимир Жданов перешёл на работу в Старый Оскол, но кем?
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