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Posted 20 декабря, 07:32

Published 20 декабря, 07:32

Modified 20 декабря, 07:32

Updated 20 декабря, 07:32

Фармкомпания: В продажу поступил новый российский препарат для лечения ожирения

Фармкомпания: В продажу поступил новый российский препарат для лечения ожирения

20 декабря 2024, 07:32
Фото: 1MI.
Фармацевтическая компания «Промомед» заявила о появлении на рынке нового российского средства для борьбы с избыточным весом и ожирением под названием «Велгия», действующим веществом которого является семаглутид.

Стоимость курса лечения этим средством будет на треть ниже по сравнению с отечественными аналогами, пишет rosbalt.ru.

По информации компании, в первую очередь «Велгия» предназначена для людей, стремящихся избавиться от лишних килограммов. Однако, как отметили представители «Промомеда», препарат не только способствует снижению веса, но и помогает корректировать нарушения, являющиеся причиной сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, которые остаются главными факторами смертности в России.

Генеральный директор компании «Промомед ДМ» Илья Бардин-Денисов прокомментировал выпуск нового препарата. Он подчеркнул, что одной из главных задач компании является повышение доступности качественных медицинских препаратов для россиян. Кроме того, он отметил, что разработка и производство нового лекарства полностью осуществляются в рамках программы импортозамещения, то есть все этапы производства, начиная от создания субстанции до удобной шприц-ручки, происходят на собственных мощностях компании.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отмечал, что около 40 миллионов россиян страдают от избыточного веса, что является причиной развития множества заболеваний. Ожирение несет в себе серьезные угрозы для здоровья, увеличивая в три-четыре раза риск возникновения гипертонии, сахарного диабета 2-го типа, ишемической болезни сердца и различных онкологических заболеваний, включая рак груди и кишечника. Также ожирение повышает вероятность преждевременной смерти, ухудшает качество жизни и увеличивает расходы на лечение сопутствующих заболеваний.

Медики подчеркивают, что для эффективной борьбы с ожирением необходим комплексный подход, включающий изменения в образе жизни, сбалансированное питание, регулярные физические нагрузки и, при необходимости, медикаментозное лечение.

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