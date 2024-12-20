Фармкомпания: В продажу поступил новый российский препарат для лечения ожирения

Генеральный директор компании «Промомед ДМ» Илья Бардин-Денисов прокомментировал выпуск нового препарата. Он подчеркнул, что одной из главных задач компании является повышение доступности качественных медицинских препаратов для россиян. Кроме того, он отметил, что разработка и производство нового лекарства полностью осуществляются в рамках программы импортозамещения, то есть все этапы производства, начиная от создания субстанции до удобной шприц-ручки, происходят на собственных мощностях компании.