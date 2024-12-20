Диапазоны потребления и тарифы на электроэнергию

Posted 20 декабря, 12:33
Published 20 декабря, 12:33
Modified 20 декабря, 12:35
Updated 20 декабря, 12:35
Эта мера позволит установить справедливое потребление и не даст недобросовестным предпринимателям (собственникам мини-цехов, «серым» майнерам) или владельцам домохозяйств с элементами роскоши (банными комплексами, подогреваемыми бассейнами) получать электроэнергию по сниженным ценам, установленным для обычных бытовых потребителей.
Новый механизм ценообразования закреплен Правительством России в ноябрьском постановлении №1469.
С 1 января 2025 года в Белгородской области первый диапазон будет ограничен 3 900 кВтч в месяц, что в несколько раз превышает бытовые нужды обычного потребителя электроэнергии. Тем не менее, следует обратить внимание на то, что изменения не коснутся рядового клиента в том случае, если он в конце каждого месяца будет передавать показания электросчетчика в Белгородэнергосбыт.
Это можно сделать с помощью дистанционных сервисов компании: сайта белгородэнергосбыт.рф, личного кабинета для физических лиц https://lk.belsbyt.ru/fiz/login, мобильного приложения BelPay. Если в вашем распоряжении — только стационарный телефон, позвоните по номеру 8 (4722) 77-08-49 и передайте показания электросчетчика голосовому роботу Белгородэнергосбыта, который работает 24 часа в сутки без выходных.
В случае нерегулярного предоставления показаний прибора учета возникает риск превышения объема первого диапазона за счет суммарного потребления за несколько расчетных периодов.
Второй диапазон имеет пределы от 3900 до 6000 кВтч в месяц. Здесь стоимость электроэнергии будет не ниже экономически обоснованного показателя.
Все, что выше 6000 кВтч отнесено к третьему диапазону и будет оплачиваться не ниже тарифов для коммерческих потребителей на низком уровне напряжения.
Модельный расчет Белгородэнергосбыта показывает, что из 720 000 бытовых абонентов по объемам потребления в ноябре 2024 в дифференциацию выше первого диапазона вошли 574 клиента, а границы третьего диапазона преодолели 188 физических лиц, что суммарно составляет чуть более 0,1% от общего числа потребителей этой категории.
Новое постановление правительства учитывалось региональным регулятором* при установлении тарифов на 2025 год. Нужно сказать, что они изменятся только с 1 июля 2025 года и составят:
— в первом диапазоне — 6 руб/кВтч (рост на 12%), что соответствует требованиям Федеральной антимонопольной службы России**, которая предусмотрела увеличение тарифов в Белгородской области по первому диапазону не более, чем на 12,6%.
— во втором диапазоне — 8,87 руб/кВтч (рост на 66%);
— в третьем диапазоне — 10,11 руб/кВтч (рост 33%).
Как видим, больше платить будут те, у кого и расход больше.
На бытовых потребителей, проживающих в сельских населенных пунктах, а также жителей городских населенных пунктов, являющихся собственниками и нанимателями домов, оборудованных стационарными электроплитами, распространяется понижающий коэффициент 0,7. С 1 июля 2025 года тарифы для этих потребителей электроэнергии составят:
в первом диапазоне — 4,2 руб/кВтч;
во втором диапазоне — 6,21 руб/кВтч;
в третьем диапазоне — 7,08 руб/кВтч.
Не забывайте вовремя оплачивать электроэнергию — до 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом, чтобы избежать «накопительного эффекта» от непогашенной задолженности.
________________
*Приказ управления по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 28 ноября 2024 года №27/1 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей по Белгородской области». Подробнее -https://kgrct.ru/upload/iblock/724/817fj8dq164qvy4b0h3jio6blxidzwb6/20241128_027_001.pdf
** Приказ ФАС России от 11.10.2024 N 718/24 «О предельных минимальных и максимальных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам Российской Федерации на 2025 год». Подробнее — https://ensbyt-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/mashkova_iv_belsbyt_ru/EWn6i1uQgOtMkXvKIMehLiYBY5BwKZR9_ckB0PBIDUUotw?rtime=JtN3LDog3Ug