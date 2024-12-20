Диапазоны потребления и тарифы на электроэнергию

С 1 января 2025 года в Белгородской области первый диапазон будет ограничен 3 900 кВтч в месяц, что в несколько раз превышает бытовые нужды обычного потребителя электроэнергии. Тем не менее, следует обратить внимание на то, что изменения не коснутся рядового клиента в том случае, если он в конце каждого месяца будет передавать показания электросчетчика в Белгородэнергосбыт.