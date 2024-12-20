Деревянную горку для катания в Белгороде установили, но кататься запретили?

Posted 20 декабря, 11:06
Published 20 декабря, 11:06
Modified 20 декабря, 11:06
Updated 20 декабря, 11:06
Горожанам показалось очень странным, что горку поставили, но кататься на ней нельзя. Ответ, почему так получилось, дали в Белгорблагоустройстве. Оказалось, проблема заключается в безопасности.
Конструкцию горки перед использованием, как и любые подобные аттракционы, должны проверить эксперты. Как только они дадут «добро» на использование, развлекательный объект открывают.
Но в тот раз возникли какие-то проблемы с специализирующейся на данных вопросах организацией, контракт пришлось перезаключать. Поэтому возникла задержка.
Откроют горку через неделю, когда придут документы. Точную дату сообщат позже.