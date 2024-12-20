Деревянную горку для катания в Белгороде установили, но кататься запретили?

Белгородцы обратили внимание на закрытую деревянную горку в парке

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Жители Белгорода заметили, что недавно установленная в Центральном парке деревянная горка для катания на ледянках и ватрушках оказалась закрыта. На ней даже висит запрещающая табличка, сообщил Telegram-канал «Белгород № 1». Что это значит?