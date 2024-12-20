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Posted 20 декабря, 11:06

Published 20 декабря, 11:06

Modified 20 декабря, 11:06

Updated 20 декабря, 11:06

Закрытая горка в Центральном парке

Деревянную горку для катания в Белгороде установили, но кататься запретили?

20 декабря 2024, 11:06
Фото: «Белгород № 1». Закрытая горка в Центральном парке

Белгородцы обратили внимание на закрытую деревянную горку в парке

Сюжет
Новости Белгорода
Жители Белгорода заметили, что недавно установленная в Центральном парке деревянная горка для катания на ледянках и ватрушках оказалась закрыта. На ней даже висит запрещающая табличка, сообщил Telegram-канал «Белгород № 1». Что это значит?

Горожанам показалось очень странным, что горку поставили, но кататься на ней нельзя. Ответ, почему так получилось, дали в Белгорблагоустройстве. Оказалось, проблема заключается в безопасности.

Конструкцию горки перед использованием, как и любые подобные аттракционы, должны проверить эксперты. Как только они дадут «добро» на использование, развлекательный объект открывают.

Но в тот раз возникли какие-то проблемы с специализирующейся на данных вопросах организацией, контракт пришлось перезаключать. Поэтому возникла задержка.

Откроют горку через неделю, когда придут документы. Точную дату сообщат позже.

Табличка, которую повесили на горкеТабличка, которую повесили на горке
Табличка, которую повесили на горке. Фото: «Белгород № 1»
Стала известна дата открытия катков в Белгороде
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#Валерия Колесникова#Город#Открытие#Парк#Новости Белгорода#Горка#Белгород
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