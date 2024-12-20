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Posted 20 декабря, 12:50

Published 20 декабря, 12:50

Modified 20 декабря, 15:32

Updated 20 декабря, 15:32

Задержание экс-директора Белоблводоканала может быть связано с делом Полежаева

Что известно о задержании экс-директора Белоблводоканала за взятки

20 декабря 2024, 12:50
Фото: 1MI.

Задержание экс-директора Белоблводоканала может быть связано с делом Полежаева

Сюжет
Коррупция
Органы раскрыли подробности уголовного дела против экс-главы областного водоканала Александра Николаева. Его обвиняют в получении взяток на общую сумму в 19 млн рублей.

Александра Николаева 19 декабря отправили под домашний арест. По версии следствия, он получил три взятки от директоров коммерческих организаций с декабря 2022 по август 2023 года. Эти подрядчики выполняли работы по закупкам водоканала, а переданные деньги должны были помочь быстрой приёмке выполненных работ.

Ранее сообщалось, что взятки получил и первый заместитель директора Белоблводоканала — там сумма превысила 3 млн рублей.

Что касается Николаева, ему назначили домашний арест на два месяца до 18 февраля. Следователи устанавливают все обстоятельства уголовного дела.

По данным Бел.Ру, расследование по делу о взятках в областном водоканале может быть связано с уголовным делом на бывшего главу министерства ЖКХ региона Константина Полежаева. Он признал свою вину в получении взяток. Суд назначил ему пять лет в колонии строго режима и штраф в размере 36 млн рублей.

Впрочем, тюрьмы Полежаев пока избежал, подписав контракт с Минобороны РФ. Информации о том, где он проходит службу по контракту, не поступало.

Полежаева задержали в июле 2023 года. Николаева сняли с должности руководителя водоканала в ноябре того же года. Тогда сообщалось, что покинул он пост по собственному желанию. Но как сообщили источники Бел.Ру, решение об увольнении принималось на уровне губернатора. А позже появилось уже и уголовное дело.

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#Евгений Грицков#Общество#Коррупция#Новости Белгорода#Белоблводоканал#Гендиректор
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