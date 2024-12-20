Что известно о задержании экс-директора Белоблводоканала за взятки

Полежаева задержали в июле 2023 года. Николаева сняли с должности руководителя водоканала в ноябре того же года. Тогда сообщалось, что покинул он пост по собственному желанию. Но как сообщили источники Бел.Ру, решение об увольнении принималось на уровне губернатора. А позже появилось уже и уголовное дело.