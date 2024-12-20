Что известно о задержании экс-директора Белоблводоканала за взятки

Posted 20 декабря, 12:50
Published 20 декабря, 12:50
Modified 20 декабря, 15:32
Updated 20 декабря, 15:32
Александра Николаева 19 декабря отправили под домашний арест. По версии следствия, он получил три взятки от директоров коммерческих организаций с декабря 2022 по август 2023 года. Эти подрядчики выполняли работы по закупкам водоканала, а переданные деньги должны были помочь быстрой приёмке выполненных работ.
Ранее сообщалось, что взятки получил и первый заместитель директора Белоблводоканала — там сумма превысила 3 млн рублей.
Что касается Николаева, ему назначили домашний арест на два месяца до 18 февраля. Следователи устанавливают все обстоятельства уголовного дела.
По данным Бел.Ру, расследование по делу о взятках в областном водоканале может быть связано с уголовным делом на бывшего главу министерства ЖКХ региона Константина Полежаева. Он признал свою вину в получении взяток. Суд назначил ему пять лет в колонии строго режима и штраф в размере 36 млн рублей.
Впрочем, тюрьмы Полежаев пока избежал, подписав контракт с Минобороны РФ. Информации о том, где он проходит службу по контракту, не поступало.
Полежаева задержали в июле 2023 года. Николаева сняли с должности руководителя водоканала в ноябре того же года. Тогда сообщалось, что покинул он пост по собственному желанию. Но как сообщили источники Бел.Ру, решение об увольнении принималось на уровне губернатора. А позже появилось уже и уголовное дело.