Более 600 нарушений: в детсадах детей «травили» поддельным маслом

Posted 20 декабря, 11:24
Published 20 декабря, 11:24
Modified 20 декабря, 11:24
Updated 20 декабря, 11:24
В детсадах Брянской области детей кормили поддельным сливочным маслом. Всего прокуратура выявила более 600 нарушений. Оказалось, что проблемы наблюдались в деятельности местных органов самоуправления, у поставщиков продукции и у исполнителей услуг.
В 31 учреждении продукты принимались и хранились без документов, в 22 присутствовало нарушение хранения продуктов, в 23 использовали запрещённые продукты (консервы, маринады и субпродукты), а в 26 нашли продукты с истекшим сроком годности.
Некоторые нарушения оказались настолько серьёзными, что потянули на уголовное дело. Например, в два детских сада поставляли сливочное масло с содержание растительных жиров.
Всего правоохранители внесли 258 представлений и 39 протестов, а также составили 223 протокола.