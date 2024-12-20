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Posted 20 декабря, 11:24

Published 20 декабря, 11:24

Modified 20 декабря, 11:24

Updated 20 декабря, 11:24

Подозрительное сливочное масло нашли не только в белгородских детсадах

Более 600 нарушений: в детсадах детей «травили» поддельным маслом

20 декабря 2024, 11:24
Фото: Изображение Midjourney. Подозрительное сливочное масло нашли не только в белгородских детсадах

Более 600 нарушений в сфере питания нашли в брянских детсадах

Сюжет
Дети
Нарушения оказались связаны с плохим хранением, отсутствием документов, доказывающих безопасность продуктов, фальсификатами и другим. Подробности сообщили журналисты «Брянских новостей».

В детсадах Брянской области детей кормили поддельным сливочным маслом. Всего прокуратура выявила более 600 нарушений. Оказалось, что проблемы наблюдались в деятельности местных органов самоуправления, у поставщиков продукции и у исполнителей услуг.

В 31 учреждении продукты принимались и хранились без документов, в 22 присутствовало нарушение хранения продуктов, в 23 использовали запрещённые продукты (консервы, маринады и субпродукты), а в 26 нашли продукты с истекшим сроком годности.

Некоторые нарушения оказались настолько серьёзными, что потянули на уголовное дело. Например, в два детских сада поставляли сливочное масло с содержание растительных жиров.

Всего правоохранители внесли 258 представлений и 39 протестов, а также составили 223 протокола.

Белгородских детей кормили подозрительным сыром и сливочным маслом
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#Александра Склярова#Общество#Дети#Сливочное масло#Фальсификат#Брянская область
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