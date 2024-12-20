Белгородские семьи будут получать больше за приёмных детей

Posted 20 декабря, 13:07
Published 20 декабря, 13:07
Modified 20 декабря, 13:09
Updated 20 декабря, 13:09
По словам чиновницы, в проекте закона предлагается проиндексировать размер вознаграждения, которое причитается приёмным родителям, на 4,4%. Батанова добавила, что средства на 2025-й и последующие два года на эти цели предусмотрены. Депутаты облдумы приняли закон области, минуя процедуру второго и третьего чтения.
Всего в Белгородской области 604 подобных семьи. По словам чиновницы, сумма вознаграждения в размере 9539 рублей на одного ребёнка увеличится на 20%, если семья берёт последующих детей.
Если детей четверо, то средства выплачивают одному приёмному родителю, а если пять и более — двоим приёмным родителей. А в сельской местности размер выплаты увеличивается на 25%.
В Госдуме предложили ограничить число детей, находящихся под опекой или попечительством в семье, до трёх. Соответствующий законопроект есть в законодательной базе. Журналисты Бел.Ру выяснили, у скольких семей Белгородской области под опекой более трёх детей. Подробности — по ссылке.