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Posted 20 декабря, 13:07

Published 20 декабря, 13:07

Modified 20 декабря, 13:09

Updated 20 декабря, 13:09

Белгородские семьи будут получать больше за приёмных детей

Белгородские семьи будут получать больше за приёмных детей

20 декабря 2024, 13:07
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Депутаты
Данное решение приняли депутаты облдумы. Проект представила региональный министр соцзащиты Елена Батанова.

По словам чиновницы, в проекте закона предлагается проиндексировать размер вознаграждения, которое причитается приёмным родителям, на 4,4%. Батанова добавила, что средства на 2025-й и последующие два года на эти цели предусмотрены. Депутаты облдумы приняли закон области, минуя процедуру второго и третьего чтения.

Всего в Белгородской области 604 подобных семьи. По словам чиновницы, сумма вознаграждения в размере 9539 рублей на одного ребёнка увеличится на 20%, если семья берёт последующих детей.

Если детей четверо, то средства выплачивают одному приёмному родителю, а если пять и более — двоим приёмным родителей. А в сельской местности размер выплаты увеличивается на 25%.

В Госдуме предложили ограничить число детей, находящихся под опекой или попечительством в семье, до трёх. Соответствующий законопроект есть в законодательной базе. Журналисты Бел.Ру выяснили, у скольких семей Белгородской области под опекой более трёх детей. Подробности — по ссылке.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Депутаты#Госдума#Законопроект#Вознаграждение#Соцзащита#Белгород#Семьи#Опека#Приёмные дети
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