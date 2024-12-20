Белгородские семьи будут получать больше за приёмных детей

По словам чиновницы, в проекте закона предлагается проиндексировать размер вознаграждения, которое причитается приёмным родителям, на 4,4%. Батанова добавила, что средства на 2025-й и последующие два года на эти цели предусмотрены. Депутаты облдумы приняли закон области, минуя процедуру второго и третьего чтения.