Белгородские предприниматели смогут перейти на АвтоУСН в следующем году

Переход на специальный налоговый режим осуществляется для действующих налогоплательщиков, применяющих общую систему налогообложения, не позднее 31 декабря 2024 года для применения АвтоУСН в 2025 году. Для действующих налогоплательщиков, применяющих упрощённую систему налогообложения, — с 1-го числа любого месяца, но не ранее 1 февраля 2025 года. Для вновь созданных субъектов бизнеса — не позднее 30 календарных дней с даты постановки на учёт.