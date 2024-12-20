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Posted 20 декабря, 13:55

Published 20 декабря, 13:55

Modified 20 декабря, 13:57

Updated 20 декабря, 13:57

Белгородские предприниматели смогут перейти на АвтоУСН в следующем году

Белгородские предприниматели смогут перейти на АвтоУСН в следующем году

20 декабря 2024, 13:55
Фото: 1MI.
Сюжет
Облдума
Соответствующий региональный закон приняли депутаты облдумы. Речь идёт о специальном налоговом режиме — автоматизированная упрощённая система налогообложения (АвтоУСН).

Как сообщил министр экономического развития и промышленности области Максим Гусев, в соответствии с федеральным законом проводится эксперимент по установлению специального налогового режима — автоматизированная упрощённая система налогообложения. С 1 июля 2022 года эксперимент провели в четырёх субъектах РФ, а с 1 января 2025 года внедрят в остальных субъектах.

В действие специальный налоговый режим вводится законами субъекта. Поэтому в регионе подготовили соответствующий проект закона Белгородской области.

Чиновник отметил, что налогоплательщиками специального налогового режима признаются организации и индивидуальные предприниматели, перешедшие на него в установленном федеральным законом порядке. При этом их предельный размер доходов не должен превышать 60 млн рублей, а численность работников — не более пяти человек.

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Переход на специальный налоговый режим осуществляется для действующих налогоплательщиков, применяющих общую систему налогообложения, не позднее 31 декабря 2024 года для применения АвтоУСН в 2025 году. Для действующих налогоплательщиков, применяющих упрощённую систему налогообложения, — с 1-го числа любого месяца, но не ранее 1 февраля 2025 года. Для вновь созданных субъектов бизнеса — не позднее 30 календарных дней с даты постановки на учёт.

Принятие закона освобождает налогоплательщиков от предоставления отчётности в налоговые органы и СФР, а также от уплаты страховых взносов, за исключением фиксированных взносов на травматизм.

Применение специального налогового режима организациями предусматривает освобождение от обязанности по уплате налога на прибыль, налогов на имущество и добавленную стоимость. Применение режима ИП предусматривает освобождение от обязанности по уплате НДФЛ в отношении доходов, полученных от предпринимательской деятельности, налога на имущество физлиц и НДС.

Налоговым периодом признаётся календарный месяц. Уплата суммы налога производится не позднее 25 числа месяца, следующего за налоговым периодом.

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Налог рассчитывается автоматически. Объектом налогообложения признаются доходы или доходы за минусом расходов. Если объектом налогообложения являются доходы, то ставка составит 8%, если объект — это доходы за минусом расходов, то ставка составит 20%.

Переход на специальный налоговый режим добровольный. Предприниматель сам для себя рассчитывает, насколько это ему выгодно, необходимо и удобно. Мы понимаем, что автоматический учёт освобождает, в первую очередь, от ведения бухгалтерии. Каждый решает сам, какие затраты ему необходимо оптимизировать.
Максим Гусев

Депутаты приняли закон области, сокращая процедуру второго и третьего чтения.

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