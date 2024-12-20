Белгородские предприниматели смогут перейти на АвтоУСН в следующем году

Posted 20 декабря, 13:55
Published 20 декабря, 13:55
Modified 20 декабря, 13:57
Updated 20 декабря, 13:57
Как сообщил министр экономического развития и промышленности области Максим Гусев, в соответствии с федеральным законом проводится эксперимент по установлению специального налогового режима — автоматизированная упрощённая система налогообложения. С 1 июля 2022 года эксперимент провели в четырёх субъектах РФ, а с 1 января 2025 года внедрят в остальных субъектах.
В действие специальный налоговый режим вводится законами субъекта. Поэтому в регионе подготовили соответствующий проект закона Белгородской области.
Чиновник отметил, что налогоплательщиками специального налогового режима признаются организации и индивидуальные предприниматели, перешедшие на него в установленном федеральным законом порядке. При этом их предельный размер доходов не должен превышать 60 млн рублей, а численность работников — не более пяти человек.
Переход на специальный налоговый режим осуществляется для действующих налогоплательщиков, применяющих общую систему налогообложения, не позднее 31 декабря 2024 года для применения АвтоУСН в 2025 году. Для действующих налогоплательщиков, применяющих упрощённую систему налогообложения, — с 1-го числа любого месяца, но не ранее 1 февраля 2025 года. Для вновь созданных субъектов бизнеса — не позднее 30 календарных дней с даты постановки на учёт.
Принятие закона освобождает налогоплательщиков от предоставления отчётности в налоговые органы и СФР, а также от уплаты страховых взносов, за исключением фиксированных взносов на травматизм.
Применение специального налогового режима организациями предусматривает освобождение от обязанности по уплате налога на прибыль, налогов на имущество и добавленную стоимость. Применение режима ИП предусматривает освобождение от обязанности по уплате НДФЛ в отношении доходов, полученных от предпринимательской деятельности, налога на имущество физлиц и НДС.
Налоговым периодом признаётся календарный месяц. Уплата суммы налога производится не позднее 25 числа месяца, следующего за налоговым периодом.
Налог рассчитывается автоматически. Объектом налогообложения признаются доходы или доходы за минусом расходов. Если объектом налогообложения являются доходы, то ставка составит 8%, если объект — это доходы за минусом расходов, то ставка составит 20%.
Переход на специальный налоговый режим добровольный. Предприниматель сам для себя рассчитывает, насколько это ему выгодно, необходимо и удобно. Мы понимаем, что автоматический учёт освобождает, в первую очередь, от ведения бухгалтерии. Каждый решает сам, какие затраты ему необходимо оптимизировать.
Максим Гусев
Депутаты приняли закон области, сокращая процедуру второго и третьего чтения.