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Posted 20 декабря, 13:07

Published 20 декабря, 13:07

Modified 20 декабря, 13:09

Updated 20 декабря, 13:09

Белгородские многодетные семьи получат деньги за школьную форму на каждого ребёнка

Белгородские многодетные семьи получат деньги за школьную форму на каждого ребёнка

20 декабря 2024, 13:07
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Бюджет
Решение приняли депутаты облдумы. Кроме этого, увеличится размер социальных выплат.

Депутаты облдумы внесли изменения в Социальный кодекс Белгородской области. Речь идёт об индексации мер и увеличения размера социальных выплат на индекс инфляции, который равен 4,4%.

Кроме того, согласно изменениям, с 1 июня 2025 года многодетным семьям будут компенсировать траты на приобретение школьной и спортивной формы в размере 10 тысяч рублей на каждого обучающегося. Ранее выплата предоставлялась только первоклассникам.

Средства на эти цели в бюджете предусмотрены, сообщила региональный министр соцзащиты Елена Батанова.

Напомним, в январе 2025 года в Белгородской области будут произведены изменения в графике выплат детских пособий. В связи с новыми решениями правительства и региональными корректировками важно знать, когда именно ждать выплаты и каковы изменения в их размере. Подробности — по ссылке.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Индексация#Бюджет#Многодетные семьи#Социальные выплаты#Первоклассники#Школьная форма#Белгород#Детские пособия
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