Белгородские многодетные семьи получат деньги за школьную форму на каждого ребёнка

Напомним, в январе 2025 года в Белгородской области будут произведены изменения в графике выплат детских пособий. В связи с новыми решениями правительства и региональными корректировками важно знать, когда именно ждать выплаты и каковы изменения в их размере. Подробности — по ссылке.