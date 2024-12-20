Белгородские многодетные семьи получат деньги за школьную форму на каждого ребёнка

Posted 20 декабря, 13:07
Published 20 декабря, 13:07
Modified 20 декабря, 13:09
Updated 20 декабря, 13:09
Депутаты облдумы внесли изменения в Социальный кодекс Белгородской области. Речь идёт об индексации мер и увеличения размера социальных выплат на индекс инфляции, который равен 4,4%.
Кроме того, согласно изменениям, с 1 июня 2025 года многодетным семьям будут компенсировать траты на приобретение школьной и спортивной формы в размере 10 тысяч рублей на каждого обучающегося. Ранее выплата предоставлялась только первоклассникам.
Средства на эти цели в бюджете предусмотрены, сообщила региональный министр соцзащиты Елена Батанова.
Напомним, в январе 2025 года в Белгородской области будут произведены изменения в графике выплат детских пособий. В связи с новыми решениями правительства и региональными корректировками важно знать, когда именно ждать выплаты и каковы изменения в их размере. Подробности — по ссылке.