Белгородку, попавшую в историю о перевозке 9,5 тонны кокаина, отправили в СИЗО

Posted 20 декабря, 11:48
Published 20 декабря, 11:48
Modified 20 декабря, 11:48
Updated 20 декабря, 11:48
Жительницу Белгородской области арестовали по делу о контрабанде наркотиков из Южной Америки в европейские страны. По версии следствия, предпринимательница пыталась провезти более 9,5 тонны кокаина, но корабль задержали в 2019 году в Кабо-Верде.
Женщину арестовали в Белгороде, а затем отправили в Москву для проведения следственных действий. Обвиняемой избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на время расследования уголовного дела. Решение вступило в силу.
Напомним, что речь идёт об Оксане Зубаревой. Её обвиняют в контрабанде наркотических веществ в особо крупном размере. Сообщалось, что ей могли предложить сделку со следствием.
50-летняя Зубарева — жена испанца, которого ранее судили по делу галисийско-колумбийского наркокартеля. Его задержали вместе с экипажем корабля ещё в 2019 году.
Сама белгородка — предпринимательница. Она была гендиректором и совладельцем ООО «СНАД», а в Белгородской области руководила бизнесом по торговле рыбой и морепродуктами ООО «НАНТОН». Следствие считает, что именно она наняла моряков для перевозки запрещённых веществ.
Экипаж корабля утверждал, что их привлекли к наркотрафику обманом, однако их всё равно поместили в тюрьму на 12 лет. Двое из 12 членов команды скончались в тюрьме, все остальные вернулись в Россию спустя пять лет.