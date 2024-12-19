Заммэра Москвы Ефимов рассказал о льготе на аренду земли для технопарка

Posted 19 декабря, 14:19
Published 19 декабря, 14:19
Modified 19 декабря, 14:19
Updated 19 декабря, 14:19
Льгота на аренду земельного участка дает компании возможность направить сэкономленные средства на дальнейшее развитие. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, передает mos.ru.
«В Москве действует широкий набор мер поддержки предпринимателей. Одной из них является пониженная ставка на аренду земли для эксплуатации зданий технопарков — 0,01 процента от кадастровой стоимости», — рассказал Владимир Ефимов.
По его словам, для города такая мера означает долгосрочные вложения в развитие промышленности и науки. Такую льготу получил Московский завод тепловой автоматики для земельного участка площадью почти 0,1 гектара. Ранее предприятию предоставили аналогичные льготы на аренду еще четырех соседних участков. В результате у компании появилась возможность ежегодно экономить около 4,95 миллиона рублей. По информации заммэра, льготу предоставили на 10 лет, с предпринимателем было подписано соответствующее дополнительное соглашение к договору аренды. Теперь технопарк обязан ежегодно подтверждать свой статус, который обеспечивает ему право пользоваться пониженной ставкой.
Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, этот завод, имеющий статус технопарка, арендует у города по льготной ставке пять земельных участков общей площадью 1,6 гектара. Сэкономленные на аренде средства компания использует в целях собственного развития. Например, направляет их на ремонт зданий, модернизацию производственных мощностей, исследования и разработки, на обучение и повышение квалификации сотрудников.
Завод расположен на востоке столицы, в районе Соколиная Гора. История предприятия берет начало почти столетие назад. Основной продукцией завода тогда были клепаные котлы для котельных. В 1960 году предприятие переориентировалось на выпуск средств автоматизации для энергетической отрасли. С тех пор завод стал одним из ведущих предприятий в сфере разработки и производства средств автоматизации тепловых процессов в энергетике, жилищно-коммунальном хозяйстве и различных отраслях промышленности. За последние годы завод существенно расширил свою специализацию. На его территории сформировали технопарк, который объединяет семь предприятий, занятых в различных сферах деятельности.