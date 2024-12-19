Заммэра Москвы Ефимов рассказал о льготе на аренду земли для технопарка

Завод расположен на востоке столицы, в районе Соколиная Гора. История предприятия берет начало почти столетие назад. Основной продукцией завода тогда были клепаные котлы для котельных. В 1960 году предприятие переориентировалось на выпуск средств автоматизации для энергетической отрасли. С тех пор завод стал одним из ведущих предприятий в сфере разработки и производства средств автоматизации тепловых процессов в энергетике, жилищно-коммунальном хозяйстве и различных отраслях промышленности. За последние годы завод существенно расширил свою специализацию. На его территории сформировали технопарк, который объединяет семь предприятий, занятых в различных сферах деятельности.