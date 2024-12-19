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Posted 19 декабря, 13:01

Published 19 декабря, 13:01

Modified 19 декабря, 13:01

Updated 19 декабря, 13:01

В Белгороде заберут ещё несколько участков и домов

В центре Белгорода изымут ещё несколько домов и участков. В чём дело?

19 декабря 2024, 13:01
Фото: 1MI. В Белгороде заберут ещё несколько участков и домов

На улице Попова в Белгороде изымают недвижимость

Сюжет
Новости Белгорода
Речь идёт о двух земельных участках и нескольких домах. Подробности сообщаются в документе мэрии.

В Белгороде собираются изъять ещё несколько домов и участков. Речь идёт о недвижимости на улице Попова.

Первый адрес — Попова, 84. Здесь заберут участок в 719 кв. м и жилой дом в 83,7 «квадрата».

На улице Попова, 90 изымут сразу три объекта недвижимости. Речь об участке в 584 «квадрата», жилом доме в 53,5 кв. м и части жилого дома (Попова, 90, строение 1) в 24,4 кв. м.

Причина изъятия недвижимости — строительство ливневой канализации в районе дома № 90 на улице Попова.

Добавим, что участок в 102 «квадрата» изымут и на проспекте Славы. Причина та же — строительство ливнёвки.

Обустраивать ливневую канализацию будут и на улице Пугачёва. Для этих целей изымут 337 объектов недвижимости.

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