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Posted 19 декабря, 10:05

Published 19 декабря, 10:05

Modified 19 декабря, 10:05

Updated 19 декабря, 10:05

Последствия пожара на улице Василия Трутовского в Белгороде

В МЧС назвали причину пожара в Белгороде, в котором погиб мужчина

19 декабря 2024, 10:05
Фото: МЧС по Белгородской области. Последствия пожара на улице Василия Трутовского в Белгороде

В Белгороде в огне погиб мужчина

Сюжет
Пожар
Происшествие случилось на улице Василия Трутовского. Там огонь уничтожил строящееся здание. Внутри в момент пожара был мужчина, он погиб. В региональном МЧС объяснили, что стало причиной возгорания.

По предварительным данным, которые предоставили спасатели, причиной стало неосторожное обращение с источниками открытого горения при обогреве. Огонь в итоге вышел из-под контроля и распространился по зданию. К его тушению пришлось привлечь дежурные караулы двух пожарно-спасательных частей.

В ведомстве напомнили о правилах, которые следует соблюдать при обогреве помещений.

Самое важное — не использовать самодельные обогреватели и открытый огонь, так как невозможно полностью проконтролировать их работу.

Можно применять только сертифицированные обогреватели, которые соответствуют всем стандартам безопасности. Важно регулярно проверять их состояние и исправность, не перегружать электросети и не использовать одновременно несколько мощных приборов. И, конечно же, нельзя оставлять обогреватели без присмотра.

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