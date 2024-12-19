В МЧС назвали причину пожара в Белгороде, в котором погиб мужчина

Posted 19 декабря, 10:05
Published 19 декабря, 10:05
Modified 19 декабря, 10:05
Updated 19 декабря, 10:05
По предварительным данным, которые предоставили спасатели, причиной стало неосторожное обращение с источниками открытого горения при обогреве. Огонь в итоге вышел из-под контроля и распространился по зданию. К его тушению пришлось привлечь дежурные караулы двух пожарно-спасательных частей.
В ведомстве напомнили о правилах, которые следует соблюдать при обогреве помещений.
Самое важное — не использовать самодельные обогреватели и открытый огонь, так как невозможно полностью проконтролировать их работу.
Можно применять только сертифицированные обогреватели, которые соответствуют всем стандартам безопасности. Важно регулярно проверять их состояние и исправность, не перегружать электросети и не использовать одновременно несколько мощных приборов. И, конечно же, нельзя оставлять обогреватели без присмотра.