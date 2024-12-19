В МЧС назвали причину пожара в Белгороде, в котором погиб мужчина

Можно применять только сертифицированные обогреватели, которые соответствуют всем стандартам безопасности. Важно регулярно проверять их состояние и исправность, не перегружать электросети и не использовать одновременно несколько мощных приборов. И, конечно же, нельзя оставлять обогреватели без присмотра.