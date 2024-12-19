В Белгородской области начинается перестановка глав районов и округов

Ещё на прошлой неделе губернатор Вячеслав Гладков неожиданно анонсировал смену глав некоторых районов и округов. Первым в списке оказался Старооскольский округ. В пятницу, 13 декабря, стало известно, что Андрей Чесноков покидает пост главы в связи с переходом на новое место работы. На какое именно, до сих пор не сообщалось.