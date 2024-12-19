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Posted 19 декабря, 06:47

Published 19 декабря, 06:47

Modified 19 декабря, 06:56

Updated 19 декабря, 06:56

Новые главы появятся в четырёх районах

В Белгородской области начинается перестановка глав районов и округов

19 декабря 2024, 06:47
Фото: 1MI. Новые главы появятся в четырёх районах
Сюжет
Кадровые перестановки
На руководящий пост в другой муниципалитет перейдут три чиновника: Владимир Жданов, Андрей Гриднев и Андрей Миськов. Некоторые уже прокомментировали свой уход.

Ещё на прошлой неделе губернатор Вячеслав Гладков неожиданно анонсировал смену глав некоторых районов и округов. Первым в списке оказался Старооскольский округ. В пятницу, 13 декабря, стало известно, что Андрей Чесноков покидает пост главы в связи с переходом на новое место работы. На какое именно, до сих пор не сообщалось.

Андрей ЧесноковАндрей Чесноков
Андрей Чесноков. Фото: администрация Старооскольского горокруга

20 декабря местный Совет депутатов рассмотрит вопросы о досрочном прекращении полномочий Чеснокова как главы горокруга и о согласовании кандидатуры для назначения на должность первого замглавы администрации по ЖКХ. На этот пост предлагается назначить Владимира Жданова, который возглавлял Шебекинский округ.

14 декабря губернатор сообщил, что предложил Жданову возглавить Старооскольский городской округ. Совет депутатов Шебекинского округа уже принял решение о его досрочном прекращении полномочий. Контракт со Ждановым расторгается 19 декабря.

Владимир ЖдановВладимир Жданов
Владимир Жданов. Фото: Telegram-канал Владимира Жданова

Известно, что исполняющим обязанности главы Шебекинского округа будет Андрей Гриднев. Ранее он девять лет возглавлял Новооскольский округ. Сегодня, 19 декабря, Гриднев сообщил, что у него последний день работы в данной должности.

Андрей ГридневАндрей Гриднев
Андрей Гриднев. Фото: страница Андрея Гриднева в ВК

Его место в администрации Новооскольского округа займёт Андрей Миськов, возглавлявший Краснояружский район. Сегодня он тоже подтвердил, что уже уходит с прежней должности. Исполнять его обязанности в Краснояружском районе будет первый замглавы Ракитянского района по строительству и ЖКХ Виталий Кутоманов.

Андрей МиськовАндрей Миськов
Андрей Миськов. Фото: Telegram-канал
Как на назначение глав трёх белгородских районов повлияют рекомендации Гладкова?
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