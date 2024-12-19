bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 декабря, 09:27

Published 19 декабря, 09:27

Modified 19 декабря, 09:29

Updated 19 декабря, 09:29

Вячеслав Гладков и Александр Хинштейн

«Соседи ближе родственников»: Белгородская и Курская области обменяются опытом

19 декабря 2024, 09:27
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова. Вячеслав Гладков и Александр Хинштейн

Белгородский губернатор Гладков приехал в Курскую область для обмена опытом

Сюжет
Новости Белгорода
О рабочей поездке Вячеслав Гладков сообщил в своём Telegram-канале. Он пообещал рассказать об итогах встречи позднее.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков приехал в Курскую область, чтобы встретиться с новым врио главы региона Александром Хинштейном. В рамках рабочей встречи чиновники планируют обменяться полученным во время неспокойной оперативной обстановки опытом.

«Сосед всегда ближе, чем родственник. Мы понимаем, что у нас одна сложная ситуация, связанная с неспокойной оперативной обстановкой. Мы должны показать, какие решения принимаем мы и какая есть результативность. Должны посмотреть, как это происходит у соседей. Вместе проще решать самые сложные проблемы», — сообщил на своих страницах в соцсетях губернатор Вячеслав Гладков.

Встречу прокомментировал и курский губернатор Хинштейн. Он отметил, что соседям нечего делить и есть много совместных задач.

Гладков также привёз подарки курским детям и пообещал белгородцам позже рассказать об итогах встречи.

Хинштейн возглавил Курскую область. Что известно о ситуации?
Узнать подробнее
Читайте также:
«Кто считает иначе, может надеть погоны»: Хинштейн раскритиковал доклад о сбитых БПЛАХинштейн распустил правительство Курской области и назначил проверкиВ соседней Курской области губернатор ушёл в отставку. Врио главы назначен Хинштейн
#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Курская область#Новости Белгорода#Опыт#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#СВО#Александр Хинштейн
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика