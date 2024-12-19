«Соседи ближе родственников»: Белгородская и Курская области обменяются опытом

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков приехал в Курскую область, чтобы встретиться с новым врио главы региона Александром Хинштейном. В рамках рабочей встречи чиновники планируют обменяться полученным во время неспокойной оперативной обстановки опытом.