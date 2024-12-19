«Соседи ближе родственников»: Белгородская и Курская области обменяются опытом

Posted 19 декабря, 09:27
Published 19 декабря, 09:27
Modified 19 декабря, 09:29
Updated 19 декабря, 09:29
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков приехал в Курскую область, чтобы встретиться с новым врио главы региона Александром Хинштейном. В рамках рабочей встречи чиновники планируют обменяться полученным во время неспокойной оперативной обстановки опытом.
«Сосед всегда ближе, чем родственник. Мы понимаем, что у нас одна сложная ситуация, связанная с неспокойной оперативной обстановкой. Мы должны показать, какие решения принимаем мы и какая есть результативность. Должны посмотреть, как это происходит у соседей. Вместе проще решать самые сложные проблемы», — сообщил на своих страницах в соцсетях губернатор Вячеслав Гладков.
Встречу прокомментировал и курский губернатор Хинштейн. Он отметил, что соседям нечего делить и есть много совместных задач.
Гладков также привёз подарки курским детям и пообещал белгородцам позже рассказать об итогах встречи.