Сборная «Сделано в Сибагро» завоевала бронзу в финале Международной лиги КВН

Posted 19 декабря, 14:42
Published 19 декабря, 14:42
Modified 19 декабря, 14:44
Updated 19 декабря, 14:44
Для команды, которая первый год выступает в большом КВН — это очень большой результат. Соперниками ребят были сильнейшие команды сезона из России, Беларуси и Казахстана.
Юмористы удивили зрителей, показали упорное желание двигаться вперёд и расти. На этот раз на сцене им пришлось стать не только артистами, но и рок-музыкантами.
Поддержать команду приехали руководители и сотрудники «Сибагро». В зале встретились болельщики из Томска, Богдановича, Красноярска, Назарово, Улан-Удэ, Старого Оскола, Новосибирска. Ещё одно доказательство, что «Сибагро» — одна большая семья!
Зрители уже ждут новых побед «Сделано в Сибагро» в очередном сезоне клуба весёлых и находчивых!
Предлагаем вам посмотреть репортаж с мероприятия, включите видео.