Сборная «Сделано в Сибагро» завоевала бронзу в финале Международной лиги КВН

Для команды, которая первый год выступает в большом КВН — это очень большой результат. Соперниками ребят были сильнейшие команды сезона из России, Беларуси и Казахстана.

Юмористы удивили зрителей, показали упорное желание двигаться вперёд и расти. На этот раз на сцене им пришлось стать не только артистами, но и рок-музыкантами.