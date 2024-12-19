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Posted 19 декабря, 14:42

Published 19 декабря, 14:42

Modified 19 декабря, 14:44

Updated 19 декабря, 14:44

Сборная «Сделано в Сибагро» завоевала бронзу в финале Международной лиги КВН

Сборная «Сделано в Сибагро» завоевала бронзу в финале Международной лиги КВН

19 декабря 2024, 14:42
Фото: Белгородский свинокомплекс «Сибагро»..
Сюжет
КВН
В Минске состоялся финал телевизионной Международной лиги КВН, где сборная «Сделано в Сибагро» завоевала бронзу.

Для команды, которая первый год выступает в большом КВН — это очень большой результат. Соперниками ребят были сильнейшие команды сезона из России, Беларуси и Казахстана.
Юмористы удивили зрителей, показали упорное желание двигаться вперёд и расти. На этот раз на сцене им пришлось стать не только артистами, но и рок-музыкантами.

Фото: Белгородский свинокомплекс «Сибагро».

Поддержать команду приехали руководители и сотрудники «Сибагро». В зале встретились болельщики из Томска, Богдановича, Красноярска, Назарово, Улан-Удэ, Старого Оскола, Новосибирска. Ещё одно доказательство, что «Сибагро» — одна большая семья!
Зрители уже ждут новых побед «Сделано в Сибагро» в очередном сезоне клуба весёлых и находчивых!

Предлагаем вам посмотреть репортаж с мероприятия, включите видео.

Видео: Белгородский свинокомплекс «Сибагро»..
Продукция Белгородского свинокомплекса «Сибагро» появилась в сетях Центральной России
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