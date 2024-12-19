РЖД обязали через суд оборудовать переход через ж/д пути в Белгородской области

По итогам установлено, что пешеходный переход через железнодорожные пути в х. Ржавец Шебекинского округа оборудован ненадлежащим образом. Кроме того, поверхность перехода неровная, есть выступающая металлическая арматура. Это создаёт угрозу жизни и здоровью людей.