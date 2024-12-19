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Posted 19 декабря, 17:36

Published 19 декабря, 17:36

Modified 19 декабря, 17:38

Updated 19 декабря, 17:38

РЖД обязали через суд оборудовать переход через ж/д пути в Белгородской области

РЖД обязали через суд оборудовать переход через ж/д пути в Белгородской области

19 декабря 2024, 17:36
Фото: Белгородская транспортная прокуратура.
Сюжет
Прокуратура
В суд с исковым заявлением обратился Белгородский транспортный прокурор. Подробности сообщили в ведомстве.

Белгородская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства, которое касается безопасности движения на ж/д путях общего пользования.

По итогам установлено, что пешеходный переход через железнодорожные пути в х. Ржавец Шебекинского округа оборудован ненадлежащим образом. Кроме того, поверхность перехода неровная, есть выступающая металлическая арматура. Это создаёт угрозу жизни и здоровью людей.

По результатам рассмотрения представления каких-либо эффективных мер по устранению нарушений никто не предпринял. Поэтому Белгородский транспортный прокурор обратился в суд с исковым заявлением и попросил обязать РЖД оборудовать вышеуказанный переход.

По результатам рассмотрения иска требования прокурора удовлетворили.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Прокуратура#Суд#Пешеходный переход#Белгород
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