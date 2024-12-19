РЖД обязали через суд оборудовать переход через ж/д пути в Белгородской области

Posted 19 декабря, 17:36
Published 19 декабря, 17:36
Modified 19 декабря, 17:38
Updated 19 декабря, 17:38
Белгородская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства, которое касается безопасности движения на ж/д путях общего пользования.
По итогам установлено, что пешеходный переход через железнодорожные пути в х. Ржавец Шебекинского округа оборудован ненадлежащим образом. Кроме того, поверхность перехода неровная, есть выступающая металлическая арматура. Это создаёт угрозу жизни и здоровью людей.
По результатам рассмотрения представления каких-либо эффективных мер по устранению нарушений никто не предпринял. Поэтому Белгородский транспортный прокурор обратился в суд с исковым заявлением и попросил обязать РЖД оборудовать вышеуказанный переход.
По результатам рассмотрения иска требования прокурора удовлетворили.