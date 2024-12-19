Путин: Россия готова к переговорам и компромиссам, но ждёт того же от Украины

Сюжет Приграничье

Россия готова к переговорам и компромиссам с Украиной, однако ожидает такого же настроя от украинской стороны, которая, по мнению Путина, отказалась от диалога из-за побуждений союзников. При этом президент выразил готовность к диалогу и понадеялся на взаимопонимание.