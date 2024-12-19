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Posted 19 декабря, 11:26

Published 19 декабря, 11:26

Modified 19 декабря, 11:28

Updated 19 декабря, 11:28

Владимир Путин

Путин: Россия готова к переговорам и компромиссам, но ждёт того же от Украины

19 декабря 2024, 11:26
Фото: Прямой эфир «Первого канала». Владимир Путин
Сюжет
Приграничье
Россия готова к переговорам и компромиссам с Украиной, однако ожидает такого же настроя от украинской стороны, которая, по мнению Путина, отказалась от диалога из-за побуждений союзников. При этом президент выразил готовность к диалогу и понадеялся на взаимопонимание.

Россия готова к переговорам и компромиссам. По словам главы государства, «политика и есть искусство компромисса», но «противная сторона отказалась».

Американский журналист во время прямой трансляции «Итоги года с Владимиром Путиным» задал вопрос, готова ли Россия к компромиссам с Киевом и что Путин готов предложить в качестве уступок.

«Политика и есть искусство компромисса. А мы всегда говорили, что готовы и к переговорам, и к компромиссам. Просто противная сторона, в прямом и в переносном смысле этого слова, отказалась от переговоров. <…> И, повторяю в сотый раз, украинская сторона парафировала документ, значит, в целом была с ним согласна, а потом почему-то отказалась», — ответил Владимир Путин.

Также президент сам же ответил на подразумевающийся вопрос, почему? По его словам, это понятно. Глава РФ обратился к журналисту:

«Потому что приехал ваш союзник, господин Джонсон. Такой, с хорошей причёской человек, и сказал, что им нужно воевать до последнего украинца. Вот они воюют. Скоро заканчиваются эти украинцы, которые хотят воевать. Там уже, по-моему, скоро не останется тех, кто воевать хочет».

Далее он добавил ещё раз, что Россия готова к переговорам и компромиссам, поэтому ждёт того же от Украины.

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