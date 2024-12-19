Путин: Россия готова к переговорам и компромиссам, но ждёт того же от Украины

Posted 19 декабря, 11:26
Published 19 декабря, 11:26
Modified 19 декабря, 11:28
Updated 19 декабря, 11:28
Россия готова к переговорам и компромиссам. По словам главы государства, «политика и есть искусство компромисса», но «противная сторона отказалась».
Американский журналист во время прямой трансляции «Итоги года с Владимиром Путиным» задал вопрос, готова ли Россия к компромиссам с Киевом и что Путин готов предложить в качестве уступок.
«Политика и есть искусство компромисса. А мы всегда говорили, что готовы и к переговорам, и к компромиссам. Просто противная сторона, в прямом и в переносном смысле этого слова, отказалась от переговоров. <…> И, повторяю в сотый раз, украинская сторона парафировала документ, значит, в целом была с ним согласна, а потом почему-то отказалась», — ответил Владимир Путин.
Также президент сам же ответил на подразумевающийся вопрос, почему? По его словам, это понятно. Глава РФ обратился к журналисту:
«Потому что приехал ваш союзник, господин Джонсон. Такой, с хорошей причёской человек, и сказал, что им нужно воевать до последнего украинца. Вот они воюют. Скоро заканчиваются эти украинцы, которые хотят воевать. Там уже, по-моему, скоро не останется тех, кто воевать хочет».
Далее он добавил ещё раз, что Россия готова к переговорам и компромиссам, поэтому ждёт того же от Украины.