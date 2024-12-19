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Posted 19 декабря, 13:08

Published 19 декабря, 13:08

Modified 19 декабря, 13:10

Updated 19 декабря, 13:10

Владимир Путин

Путин поддержал идею Ксении Собчак о едином окне для помощи белгородцам и курянам

19 декабря 2024, 13:08
Фото: Прямой эфир «Первого канала». Владимир Путин
Сюжет
Новости Белгорода
Президент России ответил на вопрос Ксении Собчак о помощи семьям из Белгородской и Курской области. Владимир Путин заявил, что согласен с идеей создания единого социального окна для поддержки пострадавших от обстрелов граждан. Также он выразил благодарность трудам волонтёров.

Владимир Путин ответил на вопрос Ксении Собчак о помощи жителям Белгородской и Курской областей, пострадавшим из-за обстрелов ВСУ. Также журналистка спросила о возможности создания единого окна для этой работы.

Президент РФ поблагодарил Собчак и волонтёров за помощь в выезде и обустройстве на новом месте для семей из Белгородской области, которые решили временно покинуть регион, также он поддержал инициативу создать единое социальное окно гражданских инициатив для поддержки жителей Курской и Белгородской областей, пострадавших от обстрелов со стороны ВСУ.

«Волонтёры доходят до конкретного человека и тоньше чувствуют, получается ли у государства сделать что-то или это что-то сбоит, как говорится в народе. В отношении Курской области — есть целая программа по восстановлению региона, для которой выделяются средства. То же самое происходит и в других приграничных областях. Здесь никто не останется без внимания. <…> Постановка вопроса правильная. Нужно постараться это реализовать».
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