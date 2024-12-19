Путин поддержал идею Ксении Собчак о едином окне для помощи белгородцам и курянам

Президент РФ поблагодарил Собчак и волонтёров за помощь в выезде и обустройстве на новом месте для семей из Белгородской области, которые решили временно покинуть регион, также он поддержал инициативу создать единое социальное окно гражданских инициатив для поддержки жителей Курской и Белгородской областей, пострадавших от обстрелов со стороны ВСУ.