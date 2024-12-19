Путин поддержал идею Ксении Собчак о едином окне для помощи белгородцам и курянам

Posted 19 декабря, 13:08
Published 19 декабря, 13:08
Modified 19 декабря, 13:10
Updated 19 декабря, 13:10
Владимир Путин ответил на вопрос Ксении Собчак о помощи жителям Белгородской и Курской областей, пострадавшим из-за обстрелов ВСУ. Также журналистка спросила о возможности создания единого окна для этой работы.
Президент РФ поблагодарил Собчак и волонтёров за помощь в выезде и обустройстве на новом месте для семей из Белгородской области, которые решили временно покинуть регион, также он поддержал инициативу создать единое социальное окно гражданских инициатив для поддержки жителей Курской и Белгородской областей, пострадавших от обстрелов со стороны ВСУ.
«Волонтёры доходят до конкретного человека и тоньше чувствуют, получается ли у государства сделать что-то или это что-то сбоит, как говорится в народе. В отношении Курской области — есть целая программа по восстановлению региона, для которой выделяются средства. То же самое происходит и в других приграничных областях. Здесь никто не останется без внимания. <…> Постановка вопроса правильная. Нужно постараться это реализовать».