Появились фото с места атаки беспилотника на Белгород

Posted 19 декабря, 13:37
Published 19 декабря, 13:37
Modified 19 декабря, 13:40
Updated 19 декабря, 13:40
Появились снимки с места атаки БПЛА в Белгороде. На фото видно пострадавшие машины. Всего под удар попали семь автомобилей, все они были на стоянке соцобъекта. Как ранее сообщили очевидцы, сбили БПЛА в районе психиатрической больницы.
Также сообщается о разрушениях в одном из зданий. Управы и оперативные службы уже работают на месте.
Градоначальник подтвердил, что пострадавших в Белгороде нет.
В столице региона сегодня, 19 декабря, как минимум три раза звучали взрывы. Последствия выявили после атаки, произошедшей в районе 14:00.