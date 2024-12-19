Появились фото с места атаки беспилотника на Белгород

Появились снимки с места атаки БПЛА в Белгороде. На фото видно пострадавшие машины. Всего под удар попали семь автомобилей, все они были на стоянке соцобъекта. Как ранее сообщили очевидцы, сбили БПЛА в районе психиатрической больницы.