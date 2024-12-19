bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 декабря, 13:37

Published 19 декабря, 13:37

Modified 19 декабря, 13:40

Updated 19 декабря, 13:40

Последствия атаки ВСУ на Белгород

Появились фото с места атаки беспилотника на Белгород

19 декабря 2024, 13:37
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети. Последствия атаки ВСУ на Белгород

Мэр Демидов рассказал об атаке ВСУ на Белгород

Сюжет
Новости Белгорода
БПЛА ударил по городу в районе двух часов дня. Повреждён транспорт, есть разрушения в здании. Фото с места опубликовал мэр Валентин Демидов.

Появились снимки с места атаки БПЛА в Белгороде. На фото видно пострадавшие машины. Всего под удар попали семь автомобилей, все они были на стоянке соцобъекта. Как ранее сообщили очевидцы, сбили БПЛА в районе психиатрической больницы.

Также сообщается о разрушениях в одном из зданий. Управы и оперативные службы уже работают на месте.

Градоначальник подтвердил, что пострадавших в Белгороде нет.

В столице региона сегодня, 19 декабря, как минимум три раза звучали взрывы. Последствия выявили после атаки, произошедшей в районе 14:00.

Последствия атаки ВСУ на БелгородПоследствия атаки ВСУ на Белгород
Последствия атаки ВСУ на БелгородПоследствия атаки ВСУ на Белгород
Последствия атаки ВСУ на БелгородПоследствия атаки ВСУ на Белгород
Последствия атаки ВСУ на Белгород. Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Названа причина взрывов в Белгороде — есть последствия
Узнать подробнее
Читайте также:
Недолго было тихо: в Белгороде вновь прогремели взрывыНад Белгородом громко: в небе заметили следы после работы ПВОВ Сети появились фото последствий ночных взрывов под Белгородом
#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#СВО#Валентин Демидов#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика