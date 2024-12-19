После детсада — в трудовую колонию: куда юного белгородца «отправили» вместо школы?

Posted 19 декабря, 13:29
Published 19 декабря, 13:29
Modified 19 декабря, 13:29
Updated 19 декабря, 13:29
Жительница Белгорода заметила, что на сайте виртуальной школы её ребёнка после детского сада «зачислили» в трудовую колонию. Такая надпись появилась на самом портале. В реальности же ребёнок продолжает учиться в восьмом классе лицея, куда и был переведён сразу после детского сада.
«Это ужас! Шутка? Откуда? Как там появилась данная информация? В сентябре было подано заявление в управление образования, написано несколько писем через электронную почту в поддержку электронной школы. На телефон поддержка не отвечает. Обещали разобраться и исправить. Сейчас середина декабря. Подскажите, куда ещё обратиться, дабы это клеймо не навредило ребёнку?» — задала вопрос белгородка.
Ей ответил региональный министр образования Андрей Милёхин. По его словам, из личных данных ребёнка удалили запись о его переводе в трудовую колонию. Эти положительные изменения подтвердила и родительница.