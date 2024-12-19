После детсада — в трудовую колонию: куда юного белгородца «отправили» вместо школы?

Жительница Белгорода заметила, что на сайте виртуальной школы её ребёнка после детского сада «зачислили» в трудовую колонию. Такая надпись появилась на самом портале. В реальности же ребёнок продолжает учиться в восьмом классе лицея, куда и был переведён сразу после детского сада.