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Posted 19 декабря, 13:29

Published 19 декабря, 13:29

Modified 19 декабря, 13:29

Updated 19 декабря, 13:29

Юный белгородец по ошибке виртуальной школы «попал» в колонию

После детсада — в трудовую колонию: куда юного белгородца «отправили» вместо школы?

19 декабря 2024, 13:29
Фото: Изображение Midjourney. Юный белгородец по ошибке виртуальной школы «попал» в колонию

Юного белгородца по ошибке «отправили» в трудовую колонию вместо детсада

Сюжет
Дети
Такая запись появилась на сайте виртуальной школы. Ребёнок окончил детский сад в 2017 году и поступил в лицей, однако на образовательном сайте решили, что вместо школы он отправился в трудовую колонию.

Жительница Белгорода заметила, что на сайте виртуальной школы её ребёнка после детского сада «зачислили» в трудовую колонию. Такая надпись появилась на самом портале. В реальности же ребёнок продолжает учиться в восьмом классе лицея, куда и был переведён сразу после детского сада.

«Это ужас! Шутка? Откуда? Как там появилась данная информация? В сентябре было подано заявление в управление образования, написано несколько писем через электронную почту в поддержку электронной школы. На телефон поддержка не отвечает. Обещали разобраться и исправить. Сейчас середина декабря. Подскажите, куда ещё обратиться, дабы это клеймо не навредило ребёнку?» — задала вопрос белгородка.

Ей ответил региональный министр образования Андрей Милёхин. По его словам, из личных данных ребёнка удалили запись о его переводе в трудовую колонию. Эти положительные изменения подтвердила и родительница.

Вернут ли белгородцам старую версию «Виртуальной школы»?
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Дети#Новости Белгорода#Нарочно не придумаешь#Колония#Детсад#Белгород#Андрей Милёхин
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