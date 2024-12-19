Пока и. о.: Виталий Кутоманов возглавил администрацию Краснояружского района

Posted 19 декабря, 11:06
Published 19 декабря, 11:06
Modified 19 декабря, 11:06
Updated 19 декабря, 11:06
Назначенный исполняющим обязанности главы Краснояружского района Виталий Кутоманов ранее три года занимал должность первого заместителя главы администрации по строительству, транспорту и ЖКХ в родном Ракитянском районе.
С 2009 по 2016 годы работал начальном железнодорожных станций воронежского филиала ОАО «РЖД», потом до 2021 возглавлял Белгородский центр организации работы железнодорожных станций и был главным инженером Юго-восточной дирекции управления движением.
Кутоманов пришёл на место прежнего краснояружского главы Андрея Миськова. Спустя более четырёх лет его перевели в Новооскольский округ, тоже пока с приставкой «и. о.».
Напомним, что череда перестановок началась после ухода с поста главы Старооскольского округа Андрея Чеснокова.