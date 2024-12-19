Пока и. о.: Виталий Кутоманов возглавил администрацию Краснояружского района

В Краснояружском районе Белгородской области назначили и. о. главы

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О назначении сообщили в пресс-службе районной администрации. Кандидатуру Кутоманова предложил на этот пост губернатор несколько дней назад. Прежний глава «переехал» в другой округ.