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Posted 19 декабря, 11:06

Published 19 декабря, 11:06

Modified 19 декабря, 11:06

Updated 19 декабря, 11:06

И.о. главы Краснояружского района стал Виталий Кутоманов

Пока и. о.: Виталий Кутоманов возглавил администрацию Краснояружского района

19 декабря 2024, 11:06
Фото: страница Анатолия Климова в ВК. И.о. главы Краснояружского района стал Виталий Кутоманов

В Краснояружском районе Белгородской области назначили и. о. главы

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Назначение
О назначении сообщили в пресс-службе районной администрации. Кандидатуру Кутоманова предложил на этот пост губернатор несколько дней назад. Прежний глава «переехал» в другой округ.

Назначенный исполняющим обязанности главы Краснояружского района Виталий Кутоманов ранее три года занимал должность первого заместителя главы администрации по строительству, транспорту и ЖКХ в родном Ракитянском районе.

С 2009 по 2016 годы работал начальном железнодорожных станций воронежского филиала ОАО «РЖД», потом до 2021 возглавлял Белгородский центр организации работы железнодорожных станций и был главным инженером Юго-восточной дирекции управления движением.

Кутоманов пришёл на место прежнего краснояружского главы Андрея Миськова. Спустя более четырёх лет его перевели в Новооскольский округ, тоже пока с приставкой «и. о.».

Напомним, что череда перестановок началась после ухода с поста главы Старооскольского округа Андрея Чеснокова.

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