Почему в Белгороде потратились на новые украшения, хотя обещали использовать старые?

Posted 19 декабря, 14:52
Published 19 декабря, 14:52
Modified 19 декабря, 14:54
Updated 19 декабря, 14:54
Новогоднюю «Уральскую» ель за 5 млн рублей, по словам городских властей, разместили перед культурным центром «Октябрь» в парке Ленина в рамках реконструкции. Средства на неё выделили заранее ещё на этапе концепции обустройства парка.
А арт-объект в виде цифр 2025, который появился на Соборной площади за 2,7 млн рублей, был выбран из-за отсутствия альтернативы. Сотрудники Белгорблагоустройства попытались восстановить старые конструкции, но сделать этого не удалось.
Плюс часть средств пришлось потратить на закупку гирлянды для ремонта существующих новогодних арт-объектов.
Напомним, что ранее власти пообещали использовать только старые украшения к Новому года. А затем всё-таки потратились на новые, что вызвало вопросы у горожан.