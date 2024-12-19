Почему в Белгороде потратились на новые украшения, хотя обещали использовать старые?

В мэрии попытались оправдаться за закупку новой ели и арт-объекта для Белгорода

Сюжет Новый год

Власти Белгорода обещали, что не будут закупать никаких новых украшений к Новому году, но всё-таки сделали это. Белгородцы возмутились: зачем, если собирались поставить прошлогодние декорации? Объяснили в мэрии.