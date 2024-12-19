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Posted 19 декабря, 14:52

Published 19 декабря, 14:52

Modified 19 декабря, 14:54

Updated 19 декабря, 14:54

В Белгороде установили арт-объект, на который потратили 2,7 млн рублей

Почему в Белгороде потратились на новые украшения, хотя обещали использовать старые?

19 декабря 2024, 14:52
Фото: Мэрия Белгорода. В Белгороде установили арт-объект, на который потратили 2,7 млн рублей

В мэрии попытались оправдаться за закупку новой ели и арт-объекта для Белгорода

Сюжет
Новый год
Власти Белгорода обещали, что не будут закупать никаких новых украшений к Новому году, но всё-таки сделали это. Белгородцы возмутились: зачем, если собирались поставить прошлогодние декорации? Объяснили в мэрии.

Новогоднюю «Уральскую» ель за 5 млн рублей, по словам городских властей, разместили перед культурным центром «Октябрь» в парке Ленина в рамках реконструкции. Средства на неё выделили заранее ещё на этапе концепции обустройства парка.

А арт-объект в виде цифр 2025, который появился на Соборной площади за 2,7 млн рублей, был выбран из-за отсутствия альтернативы. Сотрудники Белгорблагоустройства попытались восстановить старые конструкции, но сделать этого не удалось.

Плюс часть средств пришлось потратить на закупку гирлянды для ремонта существующих новогодних арт-объектов.

Напомним, что ранее власти пообещали использовать только старые украшения к Новому года. А затем всё-таки потратились на новые, что вызвало вопросы у горожан.

Ель, на которую потратили 5 млн рублейЕль, на которую потратили 5 млн рублей
Мобильная сцена за 1 млн рублейМобильная сцена за 1 млн рублей
Ель, на которую потратили 5 млн рублей. Фото: Мэрия Белгорода
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